Reklama
Reklama
"Budujeme nejmodernější zdravotnictví." V Salvadoru bude léčit umělá inteligence

ČTK

Salvadorský autoritářský prezident Nayib Bukele spouští další technologický experiment, tentokrát ve zdravotnictví. V úterý oznámil, že ve veřejném zdravotnictví bude mít velký podíl umělá inteligence (AI). Podle tohoto plánu bude AI vytvářet zdravotní záznamy či objedná laboratorní testy a v případě potřeby naplánuje virtuální nebo osobní schůzku s lékařem.

umělá inteligence, medicína
Ilustrační fotoFoto: ASPEN.PR s.r.o.
Reklama

AI bude rovněž sledovat léčbu pacientů s chronickými onemocněními, například cukrovkou či vysokým krevním tlakem.

„Jsem velmi nadšený, protože vytváříme nejlepší systém zdravotní péče na světě,“ prohlásil prezident Bukele, který proslul mimo jiné neúspěšným pokusem zavést v Salvadoru jako oficiální měnu bitcoin. Mnozí ale oceňují, že se mu podařilo v zemi výrazně snížit kriminalitu drogových gangů. Opatření, která k tomu přijal, ale kritizují lidskoprávní organizace. V Salvadoru například už čtyři roky platí výjimečný stav, který mimo jiné umožňuje zatýkat osoby podezřelé ze členství v gangu bez soudního příkazu.

Salvadorská vláda už loni v listopadu spustila mobilní aplikaci DoctorSV, která umožňuje získat recept na léky pro běžná onemocnění jako je kašel či rýma. Využívá ji asi 1,1 milionu ze šesti milionů obyvatel země. Funguje 24 hodin denně a k dispozici je jejím prostřednictvím na 1400 lékařů, kteří provádí konzultace na dálku a v případě chřipky či žaludečních potíží vystaví recept s QR kódem. Denně přijmou v průměru asi 18 tisíc hovorů, měli by jich ale zvládnout až 30 tisíc hovorů denně, napsala tamní média.

Nyní salvadorská vláda spouští druhou fázi programu DoctorSV, která se má týkat chronických nemocí. Umělá inteligence vytvoří balíček testů, aniž by pacient musel jít k lékaři, a to na základě vyplnění dotazníku. Pacienti v něm zodpoví otázky stran možných chronických onemocnění, jako jsou hypertenze, cukrovka či problémy s ledvinami. Systém pak vygeneruje objednávku na laboratorní testy, na jejichž základě pak pacient navštíví specialistu, popsala salvadorská média.

Reklama
Reklama

El País v této souvislosti připomněl, že z veřejného zdravotnictví bylo loni propuštěno na 7700 zaměstnanců, včetně praktických lékařů i specialistů.

Použití umělé inteligence v medicíně je stále širší. Loni koncem roku například v americkém státě Utah spustili pilotní projekt, kdy léky na běžná onemocnění předepisuje AI. Týká se to ale zatím jen obnovování receptů, které předtím už na danou chorobu předepsal lékař.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce
Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama