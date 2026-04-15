"Budujeme nejmodernější zdravotnictví." V Salvadoru bude léčit umělá inteligence

Salvadorský autoritářský prezident Nayib Bukele spouští další technologický experiment, tentokrát ve zdravotnictví. V úterý oznámil, že ve veřejném zdravotnictví bude mít velký podíl umělá inteligence (AI). Podle tohoto plánu bude AI vytvářet zdravotní záznamy či objedná laboratorní testy a v případě potřeby naplánuje virtuální nebo osobní schůzku s lékařem.
AI bude rovněž sledovat léčbu pacientů s chronickými onemocněními, například cukrovkou či vysokým krevním tlakem.
„Jsem velmi nadšený, protože vytváříme nejlepší systém zdravotní péče na světě,“ prohlásil prezident Bukele, který proslul mimo jiné neúspěšným pokusem zavést v Salvadoru jako oficiální měnu bitcoin. Mnozí ale oceňují, že se mu podařilo v zemi výrazně snížit kriminalitu drogových gangů. Opatření, která k tomu přijal, ale kritizují lidskoprávní organizace. V Salvadoru například už čtyři roky platí výjimečný stav, který mimo jiné umožňuje zatýkat osoby podezřelé ze členství v gangu bez soudního příkazu.
Salvadorská vláda už loni v listopadu spustila mobilní aplikaci DoctorSV, která umožňuje získat recept na léky pro běžná onemocnění jako je kašel či rýma. Využívá ji asi 1,1 milionu ze šesti milionů obyvatel země. Funguje 24 hodin denně a k dispozici je jejím prostřednictvím na 1400 lékařů, kteří provádí konzultace na dálku a v případě chřipky či žaludečních potíží vystaví recept s QR kódem. Denně přijmou v průměru asi 18 tisíc hovorů, měli by jich ale zvládnout až 30 tisíc hovorů denně, napsala tamní média.
Nyní salvadorská vláda spouští druhou fázi programu DoctorSV, která se má týkat chronických nemocí. Umělá inteligence vytvoří balíček testů, aniž by pacient musel jít k lékaři, a to na základě vyplnění dotazníku. Pacienti v něm zodpoví otázky stran možných chronických onemocnění, jako jsou hypertenze, cukrovka či problémy s ledvinami. Systém pak vygeneruje objednávku na laboratorní testy, na jejichž základě pak pacient navštíví specialistu, popsala salvadorská média.
El País v této souvislosti připomněl, že z veřejného zdravotnictví bylo loni propuštěno na 7700 zaměstnanců, včetně praktických lékařů i specialistů.
Použití umělé inteligence v medicíně je stále širší. Loni koncem roku například v americkém státě Utah spustili pilotní projekt, kdy léky na běžná onemocnění předepisuje AI. Týká se to ale zatím jen obnovování receptů, které předtím už na danou chorobu předepsal lékař.
Soud v Brně v poslední části kauzy Stoka zprostil viny dva podnikatele
Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka, podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška opětovně zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem. Oba vinu popírali. V kauze šlo o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed.
Nerudová se kvůli změnám ve financování veřejnoprávních médií obrátila na Evropskou komisi
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla ve středu Nerudová v ČT. České republice můžou hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz, dále upozornila.
Slovensko prodloužilo dvojí ceny nafty o měsíc, zrušilo limit při tankování
Slovensko o dalších 30 dnů prodlouží uplatňování dvojích cen nafty. Současně od pátku zruší stávající maximální limit 400 eur (9740 Kč) pro jedno tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom ve středu vláda, která tak potvrdila dřívější oznámení premiéra Roberta Fica.
ŽIVĚ Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních lodí
Hormuzským průlivem během posledních 24 hodin proplulo více než 20 obchodních plavidel, přestože Írán hrozí útoky a snaží se omezit provoz v oblasti. Některé lodě kvůli riziku pluly s vypnutými transpondéry, zatímco Spojené státy mezitím zahájily blokádu íránských přístavů.
ŽIVĚ Rusové útočili na přístav v Oděské oblasti, zasáhli i civilní loď
Ruské drony v noci na dnešek zaútočily na přístav Izmajil v Oděské oblasti na jihu Ukrajiny a poškodily loď plující pod panamskou vlajkou. Další dron zasáhl civilní obchodní plavidlo plující pod vlajkou Libérie.