Budoucnost Twitteru je nejistá, sdělil jeho šéf zaměstnancům po dohodě s Muskem

Vedení Twitteru neví, jakým směrem se bude platforma ubírat, když nad ní získá kontrolu nejbohatší muž planety Elon Musk. Podle médií to řekl výkonný ředitel Twitteru Parag Agrawal, když mluvil se zaměstnanci po oznámení dohody o prodeji firmy Muskovi.

Uznal, že pro část z více než 5000 pracovníků je vývoj znepokojivý, zatímco čelil otázkám ohledně financí nebo možných změn ve firmě. Zaměstnanci své pocity dávali najevo i v rozhovorech s novináři, kteří popisují spíše negativní reakce uvnitř společnosti.

"Vím, že to je významná změna a že pravděpodobně vstřebáváte, co to znamená pro vás i pro budoucnost Twitteru," uvedl Agrawal ve vzkazu zaslaném podřízeným.

Twitter předtím oznámil, že spoluzakladatel služby PayPal a šéf automobilky Tesla Musk internetovou společnost koupí za přibližně 44 miliard dolarů (zhruba bilion Kč). Očekává se, že převzetí bude hotové do několika měsíců, přičemž Musk delší dobu dává najevo, že chce fungování sociální sítě s desítkami milionů uživatelů po celém světě zásadně změnit.

Podrobnosti ohledně jeho plánů, které se patrně týkají moderování obsahu i transparentnosti platformy, ovšem nejsou jasné, což reflektují i slova Agrawala. "Až bude dohoda uzavřená, nevíme, jakým směrem platforma půjde," řekl zaměstnancům podle agentury Reuters.

"Někteří z vás mají velké obavy, někteří z vás jsou nadšení a někteří z vás čekají, jak to dopadne. Vím, že se to vás všech dotýká osobně," citoval Agrawala list The New York Times (NYT), podle kterého konference se zaměstnanci trvala asi hodinu. Šéf sociální sítě podle médií řekl, že s Muskem se o jeho plánech povedou diskuse a že miliardář později předstoupí před zaměstnance, aby čelil jejich otázkám.

"Od teď do uzavření (dohody)… budeme dál přijímat rozhodnutí tak, jak jsme to dělali vždycky, vedeni zásadami, které máme," ujišťoval podle televize CNN Agrawal, který je v čele Ttwitteru teprve čtyři měsíce.

Co se týče Muskových plánů, řekl, že miliardář "chce, aby byl Twitter silnou, pozitivní silou ve světě, tak jako my všichni". Deník The Washington Post (WP) napsal, že Agrawal a předseda správní rady firmy Bret Taylor se snažili upokojit nervózní zaměstnance, ovšem neposkytli mnoho přímých odpovědí.

Musk chce Twitter "vylepšit"

Musk v pondělním prohlášení uvedl, že chce sociální síť vylepšit nespecifikovanými novými prvky, jakož i zpřístupněním "algoritmů" platformy či "ověřováním všech lidí".

Kromě toho v posledních dnech a týdnech dává najevo, že Twitter podle něj dostatečně nehájí svobodu projevu. Tato vyjádření interpretují různí komentátoři jako předzvěst snahy Muska zasáhnout do pravidel, podle kterých Twitter moderuje obsah od svých uživatelů.

Mezi pracovníky platformy panuje nervozita ohledně toho, jaké "kulturní změny" by prodej firmy Muskovi mohl přinést, píše NYT. Deník zároveň zmiňuje, že někteří zaměstnanci vývoj vítají a očekávají pozitivní dopady, další média popisovala směsici šoku, strachu a beznaděje na straně zaměstnanců. Obavy zřejmě pramení i ze skutečnosti, že mnozí dostávají velkou část svých platů v podobě akcií firmy, což by její přechod do soukromého vlastnictví znemožnil.

"Velké znechucení," shrnul své pocity a výroky kolegů jeden zaměstnanec citovaný novinářem Caseym Newtonem na jeho blogu Platformer. Podle WP někteří lidé z Twitteru publikovali na platformě příspěvky s brečícími smajlíky nebo klipy hroutících se lidí, zatímco další deníku řekli, "že jsou příliš šokováni na to, aby se vyjádřili".

"Úplně chápu, že je tohle pro některé zábava. Ale pochopte prosím, že pro mě to rozhodně zábava není," napsal údajně na Twitter jeden ze zaměstnanců.