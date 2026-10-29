„Budoucí přidružený člen,“ von der Leyenová použila kontroverzní označení pro Kanadu

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová ve čtvrtek uvedla, že EU chce vztahy s Kanadou posunout na nejvyšší možnou úroveň, a to prostřednictvím partnerství, které se bude blížit členství, informuje agentura AFP. Kanadu von der Leyenová označila za budoucího „přidruženého člena“ EU.
Šéfka EK vyzdvihla záměr prohloubit vzájemnou spolupráci v oblastech umělé inteligence (AI), klimatu, energetiky a bezpečnosti. Von der Leyenová to řekla ve svém projevu v Montrealu, kde se účastní dvoudenního summitu lídrů EU a Kanady.
Kanadu von der Leyenová označila za budoucího „přidruženého člena“ EU. Tento pojem, který vyvolal rozruch mezi členskými státy EU, by měl být nicméně podle diplomatů, zejména na žádost Německa, vyňat z konečného prohlášení summitu, poznamenala agentura AFP.
"Náš záměr je jednoduchý: jde o společenství bez členství. Můžeme vybudovat partnerství, které se členství přiblíží více než cokoli, co jsme dosud udělali,“ uvedla von der Leyenová v projevu na nezávislém Institutu C.D. Howea. „Můžeme spolupracovat ve všech oblastech, od umělé inteligence a klimatu až po energetiku či bezpečnost,“ dodala.
Von der Leyenová možnost kanadského přidruženého členství zmínila vůbec poprvé letos v září v projevu ve Štrasburku. Některé členské státy tím zaskočila, protože s nimi nic podobného předem nekonzultovala.
Podle diplomatů, na které se odvolávala agentura Reuters, vedlo Německo skupinu zemí, které odmítaly přistoupit na koncept bez právního základu a jasného vymezení. S termínem přidružené členství ve společném prohlášení nesouhlasila rovněž Itálie, Řecko a Francie.
Agentura Reuters píše, že přidružené členství zatím nemá právní význam a že lídři EU a Kanady v návrhu společného prohlášení namísto toho hovoří o „stále užší spolupráci“.
Závěrečné prohlášení bude zveřejněno v pátek a podle zdrojů Reuters se bude na definici vztahů mezi EU a Kanadou pracovat do dalšího summitu příští rok.
Tři nejmenovaní unijní diplomaté agentuře sdělili, že je překvapilo, když šéfka EK opět hovořila o "přidruženém členství", přestože chystané závěry toto spojení nepoužívají.
Ve zřejmé narážce na USA a Čínu šéfka EK ve čtvrtek také poznamenala, že Kanada je pro EU důvěryhodným partnerem v době, kdy se „obchod stává nástrojem ekonomického nátlaku“.
„V reálném čase jsme svědky narušování naší suverenity,“ řekla s tím, že je proto nutné „zaujmout strategičtější přístup ve spolupráci s důvěryhodnými partnery, kteří čelí stejným výzvám“.
Šéfka EK také vyzvala k užší spolupráci mezi EU a Kanadou v bezpečnosti v Arktidě. „Když vidíme, jak Rusko znovu buduje svou vojenskou přítomnost v Arktidě, uplatňuje hybridní strategie vůči svým sousedům a mění bezpečnostní situaci v Arktidě, má to dopad na Evropskou unii i Kanadu,“ uvedla.
„Musíme jednat, změnit náš strategický postoj a společně s partnery, jako je Kanada, kteří sdílejí stejné hodnoty, se za ně postavit,“ dodala.
Kanada se snaží posílit své vztahy s Evropou v rámci strategie na snížení své výrazné ekonomické a bezpečnostní závislosti na Spojených státech. Toto úsilí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump zavedl cla na kanadský dovoz.
Užší vazby na EU by navíc mohly vyvolat nelibost amerického prezidenta Donalda Trumpa v době, kdy Kanada a USA pokračují v obchodních jednáních.
Kanadský premiér Mark Carney ve čtvrtek na tiskovém briefingu uvedl, že Spojené státy poznají výhody kanadského záměru diverzifikovat obchodní partnerství. Podle Carneyho je silnější Kanada lepším partnerem pro všechny.
„Abychom jím mohli být, musíme... diverzifikovat naše vztahy s důvěryhodnými partnery,“ řekl Carney s tím, že USA budou z tohoto partnerství těžit.
Trump již dříve označil návrh na přidružené členství Kanady v EU za „směšný“ a varoval, že pokud by tento krok považoval za nepřátelský, mohl by USA přimět k zastavení obchodování s Evropou v některých oblastech.
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