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Zahraničí

Írán zvažuje útoky na americké cíle v Evropě. Zdroje z Teheránu popsaly kde

ČTK

Írán zvažoval a zvažuje i útoky na americké vojenské základny v Evropě, pokud budou Spojené státy eskalovat válku s Teheránem, napsal ve středu deník Financial Times s odvoláním na dva nejmenované íránské zdroje. Íránský režim už od března v odvetě za americké útoky na svou zemi útočí na státy Perského zálivu, kde mají USA základny, a v květnu pohrozil rozšířením války za hranice Blízkého východu.

„Pokud USA zajdou příliš daleko, Írán se bude bránit za každou cenu, půjde za hranice regionu a zasáhne i Evropu,“ sdělil jeden ze zdrojů. Snímek je ilustrační.
„Pokud USA zajdou příliš daleko, Írán se bude bránit za každou cenu, půjde za hranice regionu a zasáhne i Evropu,“ sdělil jeden ze zdrojů. Snímek je ilustrační.Foto: REUTERS – HOUTHI MEDIA CENTRE
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Dva režimní íránské zdroje deníku Financial Times řekly, že íránští vojenští činitelé zvažovali a zvažují útoky na americké základny v jihovýchodní Evropě, mimo jiné v Bulharsku. To v červenci schválilo použití své základny Bezmer pro tankování amerických letadel, napsal britský deník.

Zdroj deníku hovořil také o Kypru, kde má vojenskou základnu Británie. Tuto základnu v březnu zasáhl dron, který způsobil jen menší škody. Podle kyperského prezidenta Nikose Christodulidise šlo o bezpilotní letoun typu Šáhed, který vyrábí a používá Írán.

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„Pokud USA zajdou příliš daleko, Írán se bude bránit za každou cenu, půjde za hranice regionu a zasáhne i Evropu,“ sdělil jeden ze zdrojů.

Spojené státy vedou spolu s Izraelem od konce února válku proti Íránu, který v odvetě útočí i na země Perského zálivu, kde mají Američané své základny.

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Už letos v květnu íránské revoluční gardy pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Írán. Tehdy platilo v této válce příměří, vyhlášené od 8. dubna.

Obě strany ho ale stále porušují, a to i po červnovém memorandu o porozumění, v němž USA a Írán deklarovaly závazek dosáhnout dohody o míru do 60 dnů, což se nestalo.

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