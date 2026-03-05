„Budete toho hořce litovat.“ Američané pálili v oceánu torpédem, Íránci zuří

Americká ponorka potopila u jižního pobřeží Srí Lanky – dva tisíce mil od Perského zálivu – íránskou válečnou loď, informoval ve středu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zahynuly při tom desítky námořníků. Srílanské úřady identifikovaly válečnou loď jako fregatu IRIS Dena. Íránci vzkázali, že incidentu budou Američané „hořce litovat“.
Ne příliš kvalitní černobílý záběr na loď, první vteřiny se vlastně nic neděje. Záhy se ale záď lodi prudce zvedne a vysoko do vzduchu vyšplouchne voda. Když se vodní hladina uklidní, záď lodi se nakloní a v tu chvíli je zřejmé, že její část nejspíš chybí.
Toto video ve středu zveřejnilo americké ministerstvo obrany. Co se na záběru vlastně děje?
„Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď, která si myslela, že je v mezinárodních vodách v bezpečí. Místo toho ji potopilo torpédo. Tichá smrt. První potopení nepřátelské lodi torpédem od druhé světové války,“ okomentoval na středeční tiskové konferenci video americký ministr obrany Pete Hegseth.
Britská televize BBC ovšem na svém webu upozorňuje, že i když je to poprvé od roku 1945, kdy americká ponorka potopila nepřátelskou loď tímto způsobem, již počátkem 80. let Britové vyřadili torpédem z provozu argentinský křižník a o dekádu dříve několik torpéd odpálených z pákistánské ponorky zasáhlo a potopilo indickou námořní loď INS Khukri. V roce 2010 se pak potopila jihokorejská loď, vyšetřovatelé dospěli k názoru, že příčinou byla detonace torpéda vyrobeného v Severní Koreji.
Jméno ve středu zasaženého plavidla americký činitel neuvedl, agentura Reuters ale píše, že podle tvaru paluby a stěžně plavidlo na záběrech odpovídá válečné lodi známé jako IRIS Dena. Identitu lodi posléze potvrdili i sami Íránci.
Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí v příspěvku na sociální síti X ostře zareagoval, že USA „spáchaly krutost na moři, 2000 mil od íránských břehů“. „Fregata Dena, hostující loď indického námořnictva s téměř 130 námořníky na palubě, byla bez varování zasažena v mezinárodních vodách,“ napsal ve čtvrtek ráno.
„Zapamatujte si má slova: USA budou hořce litovat precedentu, který vytvořily,“ dodal Aráqčí.
Celý incident se odehrál ve středu v mezinárodních vodách asi 40 km od jižního pobřeží Srí Lanky.
Srílanské úřady uvedly, že nalezly desítky těl a zachránily více než 30 lidí. Srílanský ministr zahraničí Vijitha Herath uvedl, že námořnictvo přijalo z lodi tísňové volání brzo ráno a zahájilo pátrací a záchrannou operaci. Na palubě podle něj bylo 180 lidí, z nichž 87 zemřelo.
Hegseth v projevu v Pentagonu dále uvedl, že se americké a izraelské síly snaží ovládnout vzdušný prostor nad Íránem, což jim umožní nepřetržité údery zaměřené na raketové systémy, obrannou infrastrukturu a vojenské velení.
„Teprve začínáme. Zrychlujeme, ne zpomalujeme,“ řekl Hegseth a dodal, že americké síly budou používat různé přesně naváděné bomby a že zásoby jsou „téměř neomezené“.
Podobná situace se opakuje i ve čtvrtek, kdy srílanské úřady informovaly, že se snaží zachránit posádku z další íránské lodi, která se nachází u břehů ostrova. Informaci přinesla agentura Reuters, není ale zatím jasné, o jaké plavidlo se jedná a zda to souvisí se současným konfliktem.