"Budeme vládnout." Šéfka AfD oznámila ambiciózní cíl, sjezd provázely protesty

Alternativa pro Německo (AfD) bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to dnes řekla její spolupředsedkyně Alice Weidelová. Dvoudenní sjezd AfD, kterou německá civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie 31.000 lidí, dnes byla účast výrazně nižší.
V září se budou konat volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a v Meklenbursku-Předním Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje, její sasko-anhaltský lídr Ulrich Siegmund má přitom reálnou šanci, že se stane prvním zemským premiérem z AfD. Volit budou v září nové vedení města rovněž obyvatelé Berlína. AfD by podle posledního průzkumu mohla obsadit třetí příčku a zdvojnásobit svůj zisk z posledního hlasování.
"Budeme vládnout," řekla v závěrečném projevu sjezdu s odkazem na podzimní volby Weidelová. "Musíme se konečně dostat z opozice," řekl spolupředseda strany Tino Chrupalla. AfD podle něj opět postaví Německo na nohy. Weidelovou i Chrupallu delegáti sjezdu v sobotu potvrdili ve funkci na další dva roky.
V sobotu sjezd provázely v ulicích Erfurtu velké demonstrace, na které podle policie dorazilo 31.000 lidí. Podle organizátorů jich ale bylo až 50.000. Policie dnes uvedla, že se demonstrace v naprosté většině obešly bez incidentů.
Dnešní protesty už byly výrazně menší než ty sobotní. Jejich bilanci zatím policie nezveřejnila. K protestům proti AfD vyzvaly odbory, různé iniciativy nebo aktivistické skupiny, ale i někteří politici.
AfD je v současnosti největší opoziční stranou v německém Spolkovém sněmu. V loňských předčasných parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů. Současné průzkumy jí připisují 26 až 29 procent. Volby by tak nyní strana vyhrála.
Loni v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), který má pravomoci civilní tajné služby, označil AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. Nedávno zveřejněný odborný posudek konstatoval, že by návrh na zákaz strany měl u ústavního soudu naději na úspěch.
Na víkendovém sjezdu chtěla AfD především ukázat jednotu. Podle komentátorů se jí to z velké části podařilo, přece jen ale bylo znát, že na některé věci mají členové strany odlišné názory.
Sasko-anhaltská odnož AfD si například do programu před zářijovými volbami napsala, že "harmonickou rodinu tvoří matka, otec a děti" a že taková rodina je "prokazatelně nejlepším předpokladem pro dobrý a zdravý vývoj dítěte". Sama Weidelová má přitom manželku původem ze Srí Lanky, se kterou vychovává ve Švýcarsku dvě děti.
"Můžou si tam napsat, co chtějí. Můj život vypadá jinak," řekla k tomu Weidelová stanici RTL/ntv. "Moje děti mají tu nejlepší výchovu, ty nejlepší předpoklady... Ke stejnopohlavním párům je třeba přistupovat rovnoprávně," dodala.
Mohlo by vás zajímat: Angela Merkelová odhalila svůj oficiální portrét od malíře Jérémieho Queyrase
Po Finsku i Litva: další stát se odhodlal k bezprecedentnímu kroku. Kreml běsní
K bezprecedentnímu kroku se Litva uchýlila ve čtvrtek 2. července 2026. Prezident Gitanas Nausėda uvedl, že zákaz přechovávání jaderných zbraní na litevském území je zastaralý a neodpovídá současné bezpečnostní situaci v Evropě. Ke stejnému kroku se před týdnem odhodlalo také Finsko. Důvod je jasný: obavy ze stále agresivnější politiky Ruska.
Pohřbu Chameneího se zúčastnili tři jeho synové, Modžtaba mezi nimi nebyl
Tři synové zabitého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího se dnes přišli pomodlit k jeho rakvi i rakvím čtyř dalších členů rodiny. Další syn Modžtaba, který po otci funkci nejvyššího duchovního vůdce Íránu převzal, mezi nimi nebyl, informovala agentura Reuters.
Proč se Okamura sešel se zbrojařem Strnadem? "Jeho" poslanec chce vysvětlení
Poslance SPD Jaroslava Foldynu překvapila čtvrteční schůzka předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury s majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michalem Strnadem v dolní komoře. V diskusi na webu Moravec.cz v neděli Foldyna řekl, že chce o setkání, které označil za neobvyklé, podrobné informace.
ŽIVĚ Muchová - Krejčíková 1:0. Krejčíková se nevzdává, poprvé bere krajance servis
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Wimbledonu mezi Barborou Krejčíkovou a Karolínou Muchovou.
Známý vitamin může pomáhat udržet mozek v kondici. Nová studie odhalila překvapivé souvislosti
Vitamin C si lidé spojují hlavně s imunitou. Nová rozsáhlá studie ale naznačuje, že jeho význam může sahat mnohem dál. Japonští vědci zjistili, že senioři s vyšší hladinou vitaminu C v krvi měli lépe zachovanou strukturu mozku a silnější propojení jeho klíčových oblastí.