"Bude to diktatura jako v Maďarsku." Izraelci protestují proti soudní reformě

V izraelských městech začaly masové protesty proti vládním plánům zavést kontroverzní soudní reformu, píše list The Times of Israel. V Jeruzalémě na protest před parlamentem podle AFP dorazilo už několik tisíc lidí, v Tel Avivu demonstranti krátce zablokovali hlavní vjezd na letiště a protestovali také před domem jednoho z krajně pravicových zákonodárců.

Ve výboru izraelského parlamentu, který příslušné změny projednával, se mezitím podle agentury Reuters strhla hádka mezi poslanci. Navrhovaná reforma by pravicovému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi zajistila větší kontrolu nad jmenováním soudců a oslabila by schopnost nejvyššího soudu blokovat zákony a rozhodovat proti moci výkonné, píše Reuters. Proti plánům se už přes měsíc konají demonstrace.

Ústavní výbor izraelského parlamentu poslal k prvnímu čtení na plénu první část kontroverzní reformy. Podle Reuters mělo jednání výboru bouřlivý začátek, při němž byli z místnosti za pokřiku "hanba" vykázáni nejméně tři opoziční zákonodárci.

Na transparentech demonstrantů v Jeruzalémě jsou vidět nápisy jako "zachraňte izraelskou demokracii". "Mám strach o budoucnost svých tří vnoučat. Bude to diktatura jako v Maďarsku nebo Polsku," řekla listu The Times of Israel 74letá Etty Passová, která na demonstraci dorazila sama.

"Nemám v práci dovolenou, ale bylo pro mě důležité přijít," uvedla Tahel, pracující matka z Herzlije u Tel Avivu. Na demonstraci přijela se dvěma dětmi a manželem. Podobně jako mnoho dalších rodičů se rozhodla dnes neposlat své děti do školy, aby je mohla vzít na protest v Jeruzalémě.

Netanjahu je souzen kvůli podezření z korupce, které odmítá. Tvrdí, že změny jsou nutné k omezení aktivistických soudců, kteří překročili své pravomoci a zasahují do politiky.

Kritici naopak míní, že reformy mohou oslabením role soudců omezit demokratické principy v Izraeli a zajistit vládě neomezenou moc. S varováním kromě opozice přišly také izraelské banky a technologický sektor, podle nichž může reforma ohrozit občanské instituce, které přispívají k prosperitě země.

V neděli večer izraelský prezident Jicchak Herzog v televizním projevu vyzval k nalezení shody a řekl, že rozhořčení způsobilo, že se Izrael ocitl na pokraji "ústavního a sociálního kolapsu".

Americký prezident Joe Biden vyzval Netanjahua k dosažení shody před prosazením dalekosáhlých změn a v komentáři, který v neděli zveřejnil deník The New York Times, uvedl, že nezávislé soudnictví je jedním ze základů americké a izraelské demokracie.