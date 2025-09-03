Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

Jak připomíná Reuters, americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek. I proto se očekávalo, že konzervativec Nawrocki, jehož Trump před letošními prezidentskými volbami v Polsku podpořil, bude usilovat o ujištění v této oblasti.
Trump ho poskytl hned na úvodním setkání obou politiků za přítomnosti novinářů, když řekl, že Spojené státy pomohou Polsku se chránit. "Američtí vojáci zůstanou v Polsku," ujistil Trump středoevropskou zemi, která má obavy z rozpínavosti Ruska. "Pokud budou (Poláci) chtít, pošleme do Polska další vojáky," doplnil.
Podstatná část setkání obou politiků se má týkat právě bezpečnostních otázek včetně hledání cest, jak ukončit válku na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo před více než třemi a půl roky. Dále má americký prezident s Nawrockým, který patří k jeho obdivovatelům, jednat o obchodu či energetické bezpečnosti.