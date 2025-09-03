Zahraničí

Bude-li si Polsko přát, pošleme mu víc amerických vojáků, řekl Trump

ČTK ČTK
před 56 minutami
Američtí vojáci zůstanou v Polsku a Spojené státy jsou připravené navýšit jejich počet, pokud to Varšava bude chtít, prohlásil americký prezident Donald Trump při návštěvě polské hlavy státu Karola Nawrockého v Bílém domě. Informují o tom agentury PAP a Reuters.
Americký prezident Donald Trump a jeho polský protějšek Karol Nawrocki v oválné pracovně v Bílém domě, 4. září 2025.
Americký prezident Donald Trump a jeho polský protějšek Karol Nawrocki v oválné pracovně v Bílém domě, 4. září 2025. | Foto: Reuters

Jak připomíná Reuters, americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek. I proto se očekávalo, že konzervativec Nawrocki, jehož Trump před letošními prezidentskými volbami v Polsku podpořil, bude usilovat o ujištění v této oblasti.

Trump ho poskytl hned na úvodním setkání obou politiků za přítomnosti novinářů, když řekl, že Spojené státy pomohou Polsku se chránit. "Američtí vojáci zůstanou v Polsku," ujistil Trump středoevropskou zemi, která má obavy z rozpínavosti Ruska. "Pokud budou (Poláci) chtít, pošleme do Polska další vojáky," doplnil.

Podstatná část setkání obou politiků se má týkat právě bezpečnostních otázek včetně hledání cest, jak ukončit válku na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo před více než třemi a půl roky. Dále má americký prezident s Nawrockým, který patří k jeho obdivovatelům, jednat o obchodu či energetické bezpečnosti.

 
