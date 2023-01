Buddhistické stavby i stádo jaků. Na severu Čech je Tibet, který lze snadno navštívit

Ve věku 74 let zemřela na rakovinu americká zpěvačka Anita Pointerová, druhá nejstarší ze čtyř sester v uskupení The Pointer Sisters, které mělo úspěch v 70. a 80. letech minulého století. O jejím skonu informovala britská BBC. Skupina je známá mimo jiné díky hitům Fire a Jump (For My Love), na nějž tančil Hugh Grant coby premiér v komedii Láska nebeská.

Pointerová zemřela doma v Beverly Hills obklopena rodinou, řekl její mluvčí Roger Neal. "S Anitou se stalo nebe krásnějším místem," doplnila rodina.

Sestry začaly zpívat jako malé v kostele kalifornského města Oaklandu, kde kázal jejich otec. Nejprve zformovaly duo June a Bonnie, později se k nim přidala Anita, jež do té doby pracovala jako sekretářka. Nakonec se k The Pointer Sisters na čas připojila i Ruth, dnes poslední ze sester, která ještě žije. Bonnie skupinu opustila koncem 70. let a vydala se na sólovou dráhu.

Roku 1973 vydaly debutové album, na němž mísí funk, soul a R&B. Průlomovým hitem se stalo Yes We Can Can, v době rasových nepokojů ve Spojených státech vyzývající k jednotě a toleranci. V roce 1975 uskupení dostalo cenu Grammy za pěvecký výkon v country písni Fairytale. Ocenění zůstává raritou v žánru, jemuž jinak dominují běloši.

Po celá 80. léta sestry figurovaly v amerických hitparádách. Hity, k nimž se dál řadí například He's So Shy či Neutron Dance, obstály podle BBC ve zkoušce časem a dodnes se často hrají. Druhý uvedený se objevil na soundtracku k akční komedii Policajt v Beverly Hills.