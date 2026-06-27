Budapeští prošel první pochod homosexuálů od konce Orbána. "Chceme se brát a adoptovat děti!"

Přes 10.000 lidí se dnes v maďarském hlavním městě účastnilo 31. ročníku pochodu Budapest Pride na podporu komunity LGBT+. Navzdory panujícím vedrům lidé kráčeli ulicemi města s obrovskými duhovými vlajkami a také vlajkami Evropské unie, píše agentura Reuters.
Loni pochod tehdejší premiér Viktor Orbán v rámci své politiky namířené proti komunitě zakázal. Přesto tehdy na něj podle pořadatelů vyrazilo asi 350.000 lidí - navzdory tomu, že za účast hrozily pokuty. Letos maďarská policie poté, co se premiérem stal Péter Magyar, uvedla, že nevidí důvod akci potlačovat.
"Jsme hrdí na sebe i všechny ostatní, kteří jsou zde a přišli i přesto, že tady na asfaltu je pocitově tak 50 stupňů," cituje agentura AFP 53letou učitelku Zsuzsannu Naszalyiovou. Podle agentury dnes teploty v Budapešti dosáhly 40 stupňů.
"Myslím, že situace se zlepšuje, a to hlavně díky změně vlády," uvedla 18letá Petra Tothová, která byla na pochodu se svou partnerkou vůbec poprvé.
"Tady v Budapešti jsou lidé pokrokoví a akceptují každého, ale na venkově je to úplně jiný svět," řekla AFP Lidia, která přijela ze severu Maďarska. "Doufám, že se země zase vydá na správnou cestu a že homosexuálové budou moci uzavírat sňatky a adoptovat děti. Ale to bude ještě nějaký čas trvat," dodala.
Porušení evropského práva
Soudní dvůr EU minulý měsíc rozhodl, že Orbánovo Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti komunitě LGBT+ porušilo právo Evropské unie. Loňská novela tohoto zákona z roku 2021 posloužila jako právní základ pro zákaz budapešťského pochodu hrdosti. Jeho účastníkům hrozila pokuta, ale policie proti nim nakonec žádné řízení nezahájila.
Šestnáctiletou Orbánovu vládu v dubnu ukončily parlamentní volby, v nichž drtivě zvítězila Magyarova strana Tisza.
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