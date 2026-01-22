Budanov v Davosu: Rusko se stává dlužníkem Číny, s Trumpovými lidmi už vyjednáváme

Šéf kanceláře prezidenta Kyrylo Budanov otevřeně vystoupil na Ekonomickém fóru v Davosu. Ukrajina se podle něj nachází v procesu vyjednávání s americkou administrativou a s opatrným optimismem sleduje další vývoj. Promluvil také o Číně, Rusko se kvůli své izolaci totiž více propadá do naprosté závislosti na zemi, která na válce profituje, aniž by poslala jedinou zbraň, prohlásil.
Budanov ve švýcarském Davosu poodhalil aktuální stav války i vztahy mezi velmocemi. Ve svém projevu se zaměřil na tři okruhy: mýty o hrozbě NATO, tajné diplomacii s USA a rostoucí převaze Pekingu nad Moskvou. Jeho slova shrnul Gigorgi Revishvili pro Russia Analyzed.
NATO jako věčná zástěrka pro agresi
Bývalý šéf ukrajinské rozvědky zdůraznil, že argumentace Ruska o údajné hrozbě ze strany NATO je konzistentní lží, kterou Kreml používá ve svých narativech už 12 let. Vše začalo okupací Krymu, kterou Rusko hájilo právě nutností zabránit rozmístění sil NATO na poloostrově.
Situace nakonec vyvrcholila plnohodnotnou invazí v roce 2022. „V ruské logice představuje přistoupení Ukrajiny k NATO nejen ideologickou výzvu, ale dokonce existenční hrozbu pro ruský stát,“ vysvětlil Budanov. Rusko podle něj bude na neutralitě Ukrajiny trvat i nadále.
Jednání s Trumpem a „opatrný optimismus“
Ostře sledovaným bodem jeho projevu bylo ovšem tvrzení, že Ukrajina aktivně jedná se spolupracovníky Donalda Trumpa. Přípravné práce podle něj probíhaly přímo v Miami se zástupci Trumpova týmu. „Termín, který bych použil pro popis současné situace, je opatrný optimismus,“ řekl Budanov. Zároveň však varoval, že Rusko nelze z procesu jednání jednoduše vyloučit, i když jde o „nepříjemnou zemi“.
I přes optimismus poděkoval ostatním státům, které Ukrajinu podporují, a znovu zdůraznil, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky a spravedlivý mír. „Jsem hluboce vděčný v první řadě Spojeným státům, stejně jako evropským zemím a Kanadě. Jsem vděčný všem, kteří nám v těchto letech pomáhali a nadále nám pomáhají. A vaši pomoc nyní budeme potřebovat více než kdy jindy.“
Čína: tichý vítěz, který pohlcuje Rusko
Budanov se také pozastavil u role Číny v probíhající válce - její vliv na Rusko totiž označil za zásadní. Peking podle něj dokázal využít mezinárodních sankcí k vlastnímu obohacení. Rusko se tak stalo na Číně závislé v dodávkách mikročipů, ovladačů a elektroniky, které jsou nezbytné pro výrobu zbraní.
Moskva za takové dodávky platí obrovské sumy, které daleko převyšují tržní ceny – nemá totiž zkrátka jinou alternativu. Budanov však upozornil na jeden fakt: Čína dosud nepředala Rusku ani jeden zbraňový systém. Namísto toho dochází k výměně technologií a postupnému pohlcování Ruska čínskou sférou vlivu „Je to pro Rusy bolestivé přiznat, ale jsou si toho velmi dobře vědomi,“ dodal.
„Potřebujeme vaši podporu, protože bez vašeho zapojení do tohoto procesu naše pozice ještě více oslabí. A z pozice slabosti je smysluplný dialog extrémně obtížný, ne-li nemožný,“ uzavřel generál. S tím, že cílem zůstává spravedlivý mír a bezpečnostní záruky pro obnovu Ukrajiny.