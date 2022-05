Proč je vám líto dětí? Putinova propagandistka se obula do "fňukajících" Rusů

Šéfová prokremelských médií Russia Today a Sputnik naznačila, že by režim Vladimira Putina mohl masivně použít jaderné zbraně. „Buď vyhrajeme, nebo to skončí špatně pro celé lidstvo, jiná cesta není,“ tvrdila Margarita Simonjanová v diskusním pořadu ve státní televizi Rossija 1, který se věnoval válce Ruska se Západem podporovanou Ukrajinou.

„Buď vyhrajeme, nebo to skončí špatně pro lidstvo,“ hrozí Putinova propagandistka. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/Rossija 1

"Všichni věří, že prohrajeme a Západ zvítězí. Nechápou, že je to nemožné. Je to prostě nemožné, nikdy se to nestane," řekla Simonjanová. Před dvěma týdny šéf Roskosmosu a věrný Putinův spojenec Dmitrij Rogozin vyhrožoval, že Rusko bude mít brzy desítky zcela nových raket schopných "proměnit všechny nepřátele v jaderný kráter".

"Když se lidé ptají, jak dlouho to bude trvat, pokud jde o naše odcizení, konfrontaci se Západem, vidím jen jednu cestu: "Lidé, je to navždy. Zvykejte si na tento nový život," vzkázala Simonjanová spoluobčanům.

Vrchní kremelská propagandistka, která sama studovala v USA, také ruským divákům vzkázala, že by se měli radovat z toho, že jejich děti nikdy nebudou studovat na Západě. "Nemohu vystát to fňukání ohledně lítostí nad dětmi," rozčilovala se Simonjanová.

"Bez ohledu na to, co se stane nebo jak se budeme chovat, naše konfrontace s nimi (Západem) bude trvat do konce našich životů," dodala Simonjanová.