„Buď ona, nebo my.“ U ukrajinského soudu zazněly podrobnosti k atentátu v Monaku

Žena podezřelá z bombového atentátu na oligarchu v Monaku zemřela o několik dní později na Ukrajině. Nyní u soudu stanuli její údajní vrazi. Jeden z nich popsal, co se podle něj stalo. Nad motivem samotného útoku ale dosud visí otazník.
„Při obraně své země jsem bojoval proti nepřátelům. Nikdy bych úmyslně nezavraždil nevinnou civilistku,“ tvrdil ve čtvrtek u ukrajinského soudu Vladyslav Reut.
Řeč je o vraždě Anastasije Berezovské, která je podezřelá z pokusu o atentát na multimilionáře a jeho rodinu v Monaku minulý týden.
V centru Monaka tehdy vybuchla podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku. Lehce zranila také jejich 13letého syna a další čtyři lidi.
Bezpečnostní kamery podle médií zachytily osobu, která krátce před explozí u vchodu do domu položila batoh, v němž patrně byla bomba. Byla jí zřejmě Berezovská, která se následně dva dny po výbuchu přes Polsko autobusem vrátila na Ukrajinu. A zde ji zabili.
K hrobu Berezovské vyšetřovatele dovedl Vladyslav Reut. Kriminalisté jej společně s druhým podezřelým Vitalijem Žykovyčem vystopovali, když s nimi spojili platby v kryptoměnách, které šly zavražděné ženě.
Reut je vyznamenaným důstojníkem ukrajinské vojenské zpravodajské služby GUR a spoluobžalovaný Žykovyč donedávna pracoval pro bezpečnostní službu SBU.
Místo úkrytu našla smrt
Ačkoliv se dříve k vraždě údajně přiznal, Reut nyní u soudu uvedl, že zločin prý nespáchal on, ale jeho komplic. Jak popisuje BBC, podle něj oba muži jeli v BMW vyzvednout Berezovskou na dálnici směrem na Kyjev, „protože ji bylo nutné ukrýt“. To se ale nestalo, místo toho žena zemřela.
Reut popsal, že po cestě k místu vyzvednutí Žykovyč vytáhl z batohu upravenou pistoli a nabil ji. Když proti tomu Reut údajně protestoval, komplic mu měl říct, že jde jen o preventivní opatření pro případ, že by žena, kterou měli vyzvednout, zpanikařila.
Ženu skutečně vyzvedli a autem pak zastavili na lesní cestě. Reut uvádí, že tam mu Žykovyč nařídil střílet se slovy: „Buď ona, nebo my.“ Jak ale dále tvrdí Reut, jeho spolupachatel Berezovskou nakonec zabil sám čtyřmi výstřely. Poté společně vykopali hrob. Žykovyč ale vše popírá.
Česká stopa se nepotvrdila
V případu se taktéž spekulovalo o české stopě. Server Antikor totiž ve středu publikoval článek, ve kterém zveřejnil kopii pasu, podle něhož se zadržený muž jmenuje Jevhen Reut a narodil se 7. července 1986 v tehdejším Československu. Jak se ale později ukázalo, šlo o bratra obviněného.
Otázkou také dosud zůstává motiv bombového útoku. Oligarcha Jermolajev, který se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru a je rovněž obyvatelem Monaka, čelí ukrajinským sankcím kvůli obvinění z obchodování na Ruskem okupovaném Krymu.
V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krym nemá. Média ve výčtu spekulací uváděla, že výbuch by mohl mít ruskou i ukrajinskou stopu, vyloučeno není ani vyřizování účtů mezi konkurenty.
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