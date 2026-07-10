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Zahraničí

„Buď ona, nebo my.“ U ukrajinského soudu zazněly podrobnosti k atentátu v Monaku

Zahraničí

Žena podezřelá z bombového atentátu na oligarchu v Monaku zemřela o několik dní později na Ukrajině. Nyní u soudu stanuli její údajní vrazi. Jeden z nich popsal, co se podle něj stalo. Nad motivem samotného útoku ale dosud visí otazník.

Monako, atentát
Výbuch v Monaku těžce zranil na ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva.Foto: Reuters
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„Při obraně své země jsem bojoval proti nepřátelům. Nikdy bych úmyslně nezavraždil nevinnou civilistku,“ tvrdil ve čtvrtek u ukrajinského soudu Vladyslav Reut.

Řeč je o vraždě Anastasije Berezovské, která je podezřelá z pokusu o atentát na multimilionáře a jeho rodinu v Monaku minulý týden.

V centru Monaka tehdy vybuchla podomácku vyrobená bomba, která vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku. Lehce zranila také jejich 13letého syna a další čtyři lidi. 

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Bezpečnostní kamery podle médií zachytily osobu, která krátce před explozí u vchodu do domu položila batoh, v němž patrně byla bomba. Byla jí zřejmě Berezovská, která se následně dva dny po výbuchu přes Polsko autobusem vrátila na Ukrajinu. A zde ji zabili.

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K hrobu Berezovské vyšetřovatele dovedl Vladyslav Reut. Kriminalisté jej společně s druhým podezřelým Vitalijem Žykovyčem vystopovali, když s nimi spojili platby v kryptoměnách, které šly zavražděné ženě.

Reut je vyznamenaným důstojníkem ukrajinské vojenské zpravodajské služby GUR a spoluobžalovaný Žykovyč donedávna pracoval pro bezpečnostní službu SBU. 

Místo úkrytu našla smrt

Ačkoliv se dříve k vraždě údajně přiznal, Reut nyní u soudu uvedl, že zločin prý nespáchal on, ale jeho komplic. Jak popisuje BBC, podle něj oba muži jeli v BMW vyzvednout Berezovskou na dálnici směrem na Kyjev, „protože ji bylo nutné ukrýt“. To se ale nestalo, místo toho žena zemřela.

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Reut popsal, že po cestě k místu vyzvednutí Žykovyč vytáhl z batohu upravenou pistoli a nabil ji. Když proti tomu Reut údajně protestoval, komplic mu měl říct, že jde jen o preventivní opatření pro případ, že by žena, kterou měli vyzvednout, zpanikařila.

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Ženu skutečně vyzvedli a autem pak zastavili na lesní cestě. Reut uvádí, že tam mu Žykovyč nařídil střílet se slovy: „Buď ona, nebo my.“ Jak ale dále tvrdí Reut, jeho spolupachatel Berezovskou nakonec zabil sám čtyřmi výstřely. Poté společně vykopali hrob. Žykovyč ale vše popírá. 

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Česká stopa se nepotvrdila

V případu se taktéž spekulovalo o české stopě. Server Antikor totiž ve středu publikoval článek, ve kterém zveřejnil kopii pasu, podle něhož se zadržený muž jmenuje Jevhen Reut a narodil se 7. července 1986 v tehdejším Československu. Jak se ale později ukázalo, šlo o bratra obviněného.

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Otázkou také dosud zůstává motiv bombového útoku. Oligarcha Jermolajev, který se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru a je rovněž obyvatelem Monaka, čelí ukrajinským sankcím kvůli obvinění z obchodování na Ruskem okupovaném Krymu.

V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krym nemá. Média ve výčtu spekulací uváděla, že výbuch by mohl mít ruskou i ukrajinskou stopu, vyloučeno není ani vyřizování účtů mezi konkurenty.

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