Brusel stopl část dotací Agrofertu. "Nezajímá mě to a ani to neřeším," reagoval Babiš

Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Uvedla to v úterý mluvčí Evropské komise Louise Bogeyová. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že ho postoj Evropské komise k jeho střetu zájmů nezajímá.
Komise podle Bogeyové po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér Andrej Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmů a svěřenský fond situaci dostatečně neřeší.
Pozastavení dotací firmám z holdingu Agrofert se podle její mluvčí týká i kohezních fondů, tedy takzvaných fondů soudržnosti.
Komise zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění, uvedla Bogeyová.
"Nezajímá mě to a ani to neřeším. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch,“ napsal premiér Babiš na dotaz ČTK.
„Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmů nahlásí, a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil," uvedl.
Premiér podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše obelhal prezidenta Petra Pavla i národ slovy, že se nevratně zbaví Agrofertu. Svěřenský fond jako řešení střetu zájmů nestačí a současná situace je stejná jako byla za předchozích Babišových vlád do roku 2021, řekl Bartoš novinářům. Starostové a nezávislí (STAN) vyzvali k tomu, aby Česko okamžitě zastavilo čerpání dotací pro Agrofert.
Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. O pozastavení proplácení evropských dotací informovala v pondělí mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva.
"Do té doby, než české orgány přijmou vhodná opatření k řešení této situace, komise požádala vnitrostátní orgány, aby Evropské komisi nevykazovaly žádné výdaje související s operacemi provedenými od 9. prosince 2025, pokud se tyto operace týkají subjektů kontrolovaných panem Babišem nebo s ním spojených, a to jak uvnitř, tak mimo svěřenský fond," upřesnila mluvčí Evropské komise. Jde o datum, kdy se Andrej Babiš opětovně stal českým premiérem.
O proplácení mohou české úřady žádat jen za projekty, které nejsou střetem zájmu dotčeny, dodala mluvčí. Konkrétně jde o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky EU, které jsou podle Bogeyové vystaveny nízkému riziku, že budou střetem zájmů ovlivněny.
Komise tak potvrdila, že jedině platby z Evropského záručního zemědělského fondu (EZZF) pozastaveny nejsou.
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