Brusel přiznává chaos v platnosti očkování napříč EU, krok Rakouska nemůže zvrátit

Pod náporem další vlny koronavirové epidemie puká opakovaný příslib evropských vlád, že tentokrát budou svoje kroky opravdu koordinovat. Země EU omezují platnost očkování zavedením nových národních restrikcí a ostatní státy o tom zpravidla informují se zpožděním jako o hotové věci.

Nejnovějším příkladem je Rakousko. Tamní vláda rozhodla, že počínaje příštím rokem nebude uznávat platnost vakcíny Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Rakušané nebo cizinci, kteří se nechali očkovat právě touto vakcínou, si budou muset dojít pro dodatečnou dávku od firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna, pokud se budou chtít v zemi od ledna 2022 volně pohybovat.

Pokud na posilující dávku nepůjdou, budou moci sice do Rakouska přijet, nebudou se ale už smět ubytovat v hotelu anebo sjíždět tamní svahy. Rakouská vláda hodlá na lidi jen s Janssenem - kvůli relativně nižší účinnosti této vakcíny ve srovnání s ostatními - pohlížet jako na neočkované. To může zhatit plány mnohých Čechů a dalších cizinců na zimní dovolenou v rakouských Alpách. Vakcínou Janssen se nyní v Česku čile očkuje.

Evropská komise coby koordinační instituce v otázkách veřejného zdraví v EU o rozhodnutí rakouské vlády nevěděla. "Nejsme si vědomi žádného takového rozhodnutí ve věci vakcíny Janssen," řekl v pondělí na dotaz Aktuálně.cz a HN hlavní mluvčí komise Eric Mamer. "Pokud je mi známo, rakouská vláda komisi v tomto smyslu nijak neinformovala," dodal.

Látku firmy Johnson & Johnson přitom schválila Evropská léková agentura, stejně jako vakcíny společností Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Všechny jsou součástí unijního covid pasu, který se považuje za hlavní potvrzení o bezinfekčnosti pro obyvatele EU. Jak ale zdůraznil Mamer, covid pas umožňuje jen bezproblémové cestování uvnitř EU - nic víc, nic míň.

"Jednotlivé členské státy mohou přijmout dodatečná omezení pro jejich držitele, pokud to zdravotní situace vyžaduje. Jde o národní rozhodnutí, stejně jako lockdowny. Státy k tomu mají pravomoce," pokračoval mluvčí EK. "Od počátku říkáme, že se lidé mohou ocitnout v situaci, že i s tímto certifikátem a po hladkém překročení hranic nebudou moci v druhé zemi dělat vše, co by chtěli," podotkl.

Celounijní platnost covid pasu je rok, od 1. července 2021 do 30. června 2022, s možností prodloužení; o něm se rozhodne v dubnu. Jde však o administrativní platnost certifikátu. Validita samotného očkování je něco jiného. A právě ta vedla řadu zemí s náběhem čtvrté vlny a po prvním srovnání efektivity vakcín ke změnám, které svou nepřehledností napříč EU připomínají chaotické zavírání hranic z počátku pandemie.

Česká aplikace Tečka například uvádí platnost ukončeného očkování až čtyři roky. Ochrana ve Francii trvá třináct měsíců, pro lidi nad 65 let ale tamní vláda nově schválila povinnost dodatečné dávky, jinak jim po sedmi měsících od původní vakcinace přestane QR kód v covid pasu fungovat.

Nejradikálněji k věci přistoupilo zmíněné Rakousko. To snížilo dobu bezinfekčnosti po absolvované vakcinaci na devět měsíců. Po nich budou muset jít Rakušané na přeočkování.

Další nejednotnost panuje v případě takzvaných boosterů - zmíněné posilující dávky. Zatímco v Česku a řadě dalších zemí EU je na ni možné jít po šesti měsících od ukončeného očkování nebo po prodělání nemoci, ve Francii se prosazuje pět měsíců. Rakušané chtějí booster dávku obecně po půl roce, pro lidi s Janssenem už ale po 28 dnech.

Rakušané, kteří dostali vakcínu Johnson & Johnson, tak mají vysokou šanci, že si stihnou zalyžovat i po dodatečné dávce od Pfizeru nebo Moderny. Naopak Češi, kteří v těchto dnech stojí frontu na jednodávkovou vakcínu Janssen, mají velmi pravděpodobně smůlu. Nadcházející lyžařskou sezonu v Rakousku zřejmě nestihnou.

Brusel přiznává, že o nastalém chaosu ví. "Velmi pozorně sledujeme těžkosti s různou platností vakcín v členských státech. Hledáme způsob, jak zemím doporučit stejný postup," prohlásil mluvčí Evropské komise. Mimo záznam však úředníci v Bruselu přiznávají, že tu příliš nezmohou. Veřejné zdraví mají v rukou jednotlivé státy a jakákoli přeshraniční koordinace je závislá na jejich vzájemné vůli a ochotě.

