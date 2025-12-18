Brusel ochromily traktory, farmáři se bouří proti EU. Dorazí i z Česka

Tisíce farmářů vyšly ve čtvrtek do ulic Bruselu na protest proti změnám ve společné zemědělské politice Evropské unie a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Část zemědělců přijela ve svých traktorech, což narušilo dopravu v belgickém hlavním městě. Do protestů by se měly zapojit také až dvě stovky zemědělců z Česka a Slovenska.
"Jsme tu, abychom řekli ne dohodě s Mercosurem. Máme dojem, že Ursula dnes chce prosadit svou a vnutit nám své zákony," řekl agentuře AFP belgický producent mléka Maxime Mabille s odvoláním na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Mercosur, daně z hnojiv, reforma společné zemědělské politiky (SZP): důvodů k nespokojenosti je mnoho, řeklo několik demonstrantů, které oslovila agentura AFP.
"Lidé mají dost norem a omezení," prohlásil Antoine Delefortrie, jeden z vedoucích představitelů organizace Mladí zemědělci ze severní Francie, který navíc poukázal na riziko "nekalé soutěže" ze strany jihoamerických zemí sdružených v uskupení Mercosur.
Demonstrace zemědělců se koná v den, kdy se v Bruselu na summitu sešli nejvyšší představitelé států a vlád 27 členských zemí EU.
Během dopoledne se desítky traktorů pokoušely projet do belgického hlavního města, zatímco jiné utvořily kolonu zablokovanou policejním kordonem v okolí budov EU. Podle listu The Brussels Times policie dnes kolem deváté ráno použila vodní děla proti pěti traktorům, které se pokusily prorazit policejní blokádu.
Traktory se do Bruselu začaly sjíždět už ve středu večer; hlavní evropská zemědělská lobby Copa-Cogeca očekává nejméně 10 tisíc demonstrantů z několika zemí, zejména mnoho francouzských zemědělců.
Plánování není komunismus – co a kde se bude v Praze stavět?
Sedmnáct let trvalo, než se začaly stavět nové bytové domy na někdejším Nákladovém nádraží Žižkov. S novým Metropolitním plánem by se to už stát nemělo. Bude jasné, kde se v Praze bude stavět a jak. Především na plochách bývalých nádraží a průmyslových podniků se uvolní prostor pro 350 000 bytů. Tak popisuje změnu náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.
Na saunu, vířivku i marihuanu. Experti varují před plošnou pomocí firmám i domácnostem
Poplatky za obnovitelné zdroje od příštího roku lidé a firmy už na svých účtech za energie neuvidí. Začne je za ně platit stát. Nová vláda o tom rozhodla hned na svém prvním zasedání. Podle některých to ale znamená, že později mohou elektřina i plyn začít zdražovat rychleji než dosud.
ŽIVĚ"Neodejdeme, dokud nevyřešíme peníze pro Ukrajinu." V Bruselu začal klíčový summit EU
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek před začátkem summitu EU prohlásila, že neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Podobně se vyjádřil i šéf Evropské rady António Costa. "Zcela podporuji Belgii," dodala von der Leyenová. Belgický premiér Bart De Wever předtím řekl, že požaduje, aby celá EU nesla riziko při využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.
Vlak na Srí Lance smetla tsunami. Z Královny moře se stala největší železniční rakev
Měla to být idylická sváteční neděle. 26. prosince 2004 stovky lidí mířily vlakem na rodinné oslavy nebo za odpočinkem k oceánu. Nikdo to ráno netušil, že pro mnohé z nich to bude poslední jízda v životě. Expres s názvem „Královna moře“ smetla vlna tsunami a proměnila ho v kovovou past, ve které zahynulo přes 1700 lidí.