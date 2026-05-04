Brusel ladí ETS2. Europoslanci chtějí větší ochranu domácností, navrhli cenové brzdy

Evropský parlament tento týden podpořil úpravy tzv. rezervy tržní stability (MSR) pro nový emisní systém ETS2. Ten má od roku 2028 rozšířit obchodování s emisními povolenkami na paliva využívaná v silniční dopravě a při vytápění budov. Kvůli obavám z dopadů na domácnosti navrhli europoslanci uvolňovat povolenky o měsíc dříve nebo zastropovat ceny za tunu CO₂.
Nový emisní systém ETS2, který začne platit od roku 2028, rozšiřuje poplatky za emise CO₂ pro silniční dopravu, budovy a další odvětví. Cílem systému je motivovat lidi a podniky, aby postupně přešli na zelenější řešení, jako jsou zateplování domů, tepelná čerpadla nebo elektromobily.
Povinnost nakupovat emisní povolenky budou mít dodavatelé paliv, náklady se ale promítnou do cen pro konečné spotřebitele.
Výnosy z prodeje povolenek pak mají směřovat zpět k lidem a firmám. Klíčovým nástrojem bude sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.
Obavy z dopadů na domácnosti vedly Evropskou komisi k návrhu úprav, které mají zmírnit případné prudké zdražování. Návrh na změny nakonec v Evropském parlamentu podpořili všichni přítomní čeští europoslanci.
Úpravy mají tlumit cenové výkyvy
Evropský parlament ve svém postoji navrhl některá opatření ještě posílit. Zpravodajkou návrhu je česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN, EPP).
Změny se týkají rezervy tržní stability, tedy mechanismu, který upravuje množství povolenek na trhu. Pokud je povolenek nadbytek, ukládají se do rezervy. Naopak při jejich nedostatku se mohou uvolnit, aby se zabránilo prudkému růstu cen.
Nerudová dokázala prosadit kompromis, který podle ní lépe zohledňuje sociální dopady. Podporu dokázala najít u široké koalice frakcí. Na plénu parlamentu pro návrh hlasovalo 433 poslanců, 120 bylo proti a 91 se zdrželo.
Konkrétně Evropský parlament chce, aby nepřidělené povolenky zůstaly v rezervě i po roce 2031. Také navrhuje prodloužit cenový strop 45 eur i po roce 2029, a to v cenách za rok 2026.
Zároveň pokud ceny náhle výrazně vzrostou, systém by podle nich měl dodatečné povolenky uvolnit již po 30 dnech namísto dvou měsíců, jak navrhla komise. Ceny by tak měly reagovat rychleji.
Parlament také otevřel debatu o možných výjimkách či dočasném zmírnění dopadů na domácnosti, pokud by se ukázaly jako příliš tvrdé. Na komisi apeloval, aby posoudila proveditelnost varianty, která by členským státům dovolila dočasně neaplikovat systém na rezidenční budovy.
Změny teď projednají členské státy
Konkrétní parametry zatím ale nejsou definitivně schváleny. Evropský parlament ve středu rozhodl o svém mandátu do vyjednávání, nyní přijdou jednání s Radou EU, která by mohla skončit ještě do léta.
Pokud členské státy přistoupí na navržená opatření, bude Evropská komise zavázána přijít se změnami přímo ve směrnici, v níž je ETS2 zakotven.
Nerudová po hlasování vzkázala, že „míč je teď na straně české vlády“, protože bez podpory členských států reforma prosazena být nemůže. „Jsem samozřejmě k dispozici ke spolupráci se všemi zástupci vlády, pokud to pomůže dosáhnout potřebné úpravy ETS2. Teď ale musí Česká republika přesvědčit ostatní státy, aby na naše návrhy přistoupily,“ uvedla europoslankyně.
„Pokud se to nepodaří, bude to zklamání pro občany a určitě také porušení jednoho z hlavních slibů z kampaně ANO a Motoristů. Je třeba mít na paměti, že hlavní politická rozhodnutí se v Bruselu vyjednávají mezi ministry a samozřejmě také mezi lídry,“ řekla Nerudová.
Brzdy podpořili všichni čeští europoslanci
Všichni přítomní čeští europoslanci návrh podpořili. Někteří i přesto, že celkově mají k systému stále výhrady.
„ETS2 v jakékoliv podobě i nadále považuji za problematický, protože přenáší náklady klimatické politiky přímo na domácnosti. Návrh obsahuje některé stabilizační prvky, ale zároveň otevírá nové problémy,“ sdělil redakci Antonín Staněk zvolený za Přísahu, ze které nedávno odešel.
„Protože nechci blokovat dílčí zlepšení a jsem toho názoru, že když už ETS2 existuje, musí mít alespoň nějaké brzdy, rozhodl jsem se materiál podpořit,“ vysvětlil své hlasování.
Podobně návrh podpořilo i hnutí ANO s tím, že se jedná o drobné zlepšení stávající legislativy.
„Projevuje se to především v tom, že jakmile začnou platit emisní povolenky pro domácnosti a automobily, tak systém rezervních povolenek bude moci být použit častěji,“ řekl europoslanec Ondřej Knotek.
„V prvním roce to možná může mít nějaký pozitivní efekt, i když se tím samozřejmě rezervy vyprázdní. Nejde o žádný dlouhodobý revoluční nástroj, ale je to drobný krok a my jsme slíbili, že podpoříme cokoliv, co bude zlepšovat nesmyslný Green Deal,“ sdělil.
Upozornil ale, že na základě této legislativy nevzniká žádný nárok vyjmout budovy ze systému ETS2, jelikož jde pouze o doporučení Evropské komisi v tzv. recitálu, který je právně nezávazný. „Nejde o žádnou direktivu. Směrnice, kde bude prostor to změnit, se bude otevírat pravděpodobně v druhé polovině letošního roku,“ uvedl.
Podle Ondřeje Krutílka (ODS, ECR) se Nerudové podařilo prosadit „jeden krok správným směrem, ale zároveň i dva zbytečné kroky zpět“. Za pozitivní považuje zejména zkrácení lhůty, ve které má komise reagovat na vývoj ceny emisních povolenek.
„Na druhé straně se však do návrhu vrací expirace nevyužitých povolenek v rezervě a nově i povinnost zvažovat jejich případné skartování, což jde nad rámec původního návrhu komise a oslabuje schopnost tohoto mechanismu tlumit výkyvy cen energií a paliv pro domácnosti i firmy,“ podotkl na dotaz redakce.
Také on upozornil, že opatření jako cenový strop či vyjmutí rezidenčních budov zůstávají pouze v nezávazné části textu. Výslednou pozici ale podpořil, protože podle něj představuje alespoň částečné zlepšení oproti současnému nastavení před spuštěním systému ETS2 v roce 2028.
Systém obsahuje pojistky
Luděk Niedermayer (TOP 09, EPP) považuje systém ETS za dobrý nástroj ke snížení spotřeby fosilních paliv a k ochraně ekonomiky před šoky, jaké právě zažíváme. Poukázal na to, že vybrané prostředky budou v plné míře směřovat na podporu zejména nejzranitelnějších domácností.
„Je dobře, že systém obsahuje pojistky proti nadměrnému růstu ceny povolenek. Zároveň jsem přesvědčen, že pokud země splní své závazné cíle ke snížení emisí v dopravě a u budov, k výraznému růstu cen nedojde,“ uvedl.
Apel na komisi, aby dále posoudila možnosti, jak část obyvatel chránit, je podle něj smysluplný. „Není však zřejmé, zda by vedl ke skutečnému zlepšení systému. Probíhající krize podle mě jasně ukazuje, jak důležité je urychlit snahu o omezení závislosti na fosilních palivech – a ETS je jedním z nejvhodnějších nástrojů,“ myslí si.
„Jsem rád, že podněty, které chtěly systém zásadně oslabit, ne-li zrušit, nezískaly podporu. Odmítnutí pozměňovacích návrhů od ECR a Patriotů jasně ukazuje, že systém ETS2 má v parlamentu zastání. Nyní je důležité co nejrychleji najít shodu s Radou EU,“ dodal.
Dopady na české domácnosti
Podle analýzy PAQ Research by ETS2 dopadl na domácnosti různě, většina rodin ale pocítí jen malé změny. Dopady organizace měřila podle scénáře, v němž je zvolen měkký cenový strop povolenek 55 eur v cenách roku 2025, tedy 45 eur v cenách roku 2020.
V takové situaci ETS2 podle analýzy v průměru zvyšuje měsíční výdaje domácnosti přibližně o 477 korun. Skoro polovinu domácností by stály méně než 250 korun za měsíc.
„Nejvíce budou zasaženy domácnosti, které spotřebovávají nejvíc zemního plynu, uhlí a pohonných hmot ve vytápění a dopravě. To jsou například domácnosti vytápějící uhlím nebo zemním plynem v málo zateplených domech, ale i bohatší skupiny domácností s velkými nemovitostmi a velkou spotřebou individuální dopravy,“ shrnula pro redakci analytička Kristina Zindulková z Asociace pro mezinárodní otázky.
„V absolutních číslech zaplatí více bohatší domácnosti hlavně skrze vyšší náklady na dopravu, ale relativně se ETS2 promítne více do rozpočtů nízkopříjmových domácností, a to zejména kvůli výdajům na vytápění,“ popsala.
Naopak se ETS2 podle ní nedotkne domácností, které topí dřevem, elektřinou nebo teplem z velkých tepláren, nebo mají zatepleno, případně častěji využívají hromadnou dopravu nebo elektromobily.
Specifickou skupinou jsou nájemníci, kteří mají jen omezenou možnost ovlivnit energetickou náročnost bydlení. Náklady na energie totiž platí oni, zatímco o investicích do zateplení či modernizace rozhodují majitelé bytů.
Chystá se i revize ETS1
Kromě nového emisního systému se zároveň vede i debata o úpravě systému obchodování s emisními povolenkami ETS1, který funguje v EU od roku 2005 a vztahuje se hlavně na energetiku, průmysl a leteckou dopravu.
ETS1 se v Evropské unii osvědčil jako účinný nástroj ke snižování emisí. Oproti roku 2005 klesly emise v jeho rámci téměř na polovinu, zatímco u ostatních emisí byl pokles jen pětinový.
Některé členské státy včetně Česka chtějí systém ETS změnit. Kritizují především jeho dopad na ceny elektřiny a kolísání cen povolenek. V dopise adresovaném Evropské komisi vyzvaly k důkladnému přezkumu a například k prodloužení bezplatných povolenek i po roce 2034.
