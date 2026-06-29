Přeskočit na obsah
Benative
29. 6. Pavel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Brusel chce vyrovnat obchodní vztahy s Čínou, uvedl eurokomisař Šefčovič

ČTK

Čínský vývoz do Evropské unie neustále roste, zatímco podíl EU na čínském trhu se zmenšuje, tento trend není udržitelný, uvedl komisař pro obchod Maroš Šefčovič po pondělním jednání s čínským ministrem obchodu Wang Wen-tchaem. Čína a EU podle něj v pondělí zahájily konzultace o obchodu a investicích. Do října by měly být vidět hmatatelné výsledky. Komisař se na podzim rovněž chystá do Pekingu.

ARCHIVNÍ FOTO: Vlajky Evropské unie vlají před sídlem Evropské komise v Bruselu
Ilustrační foto.Foto: REUTERS – Yves Herman
Reklama

"Dnešní diskuse byly intenzivní, soustředěné a konstruktivní. Můj cíl byl od samého začátku jasný: začít vyrovnávat obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. Rozdíl mezi námi se totiž prohlubuje," řekl Šefčovič novinářům.

Evropská unie podle něj zůstává otevřená podnikání, ale musí chránit svou průmyslovou základnu a nadále usilovat o rovné podmínky na globálním trhu, aby evropské podniky měly spravedlivou šanci konkurovat. "Právě proto jsou dnešní rozhovory a ty, které budou následovat, důležité. Pomáhají nám vyhnout se zbytečnému napětí," dodal.

Související

Pondělní schůzka se konala poté, co lídři EU na nedávném summitu požádali Evropskou komisi, aby "rozvinula, případně doplnila" své nástroje na ochranu obchodu s cílem ochránit evropský průmysl, který se již nyní potýká s problémy kvůli prudkému nárůstu čínského dovozu. Brusel chce dotlačit Peking ke smysluplnému dialogu a nikoli k totální obchodní válce, poznamenal v této souvislosti bruselský server Politico.

Obchodní přebytek Číny s EU dosáhl v loňském roce 360 miliard eur a již nyní je o 10 procent vyšší než v loňském roce. Asijská ekonomika nyní produkuje téměř třetinu veškerého světového zboží.

Reklama
Reklama

Nadbytek exportu enormně zatěžuje evropskou výrobu: od automobilek přes chemické výrobce až po výrobce strojů. Nedávné údaje ukazují, že v dubnu téměř každý desátý vůz zakoupený v Evropě byl od čínské značky, což je dvojnásobný podíl oproti loňskému roku.

Mohlo by vás také zajímat: Co si to sakra dovolují Babiš s Macinkou. A proč Pavel hledá spásu na Ústavním soudu

Co si to sakra dovolují Babiš s Macinkou. A proč Pavel hledá spásu na Ústavním soudu | Video: Petra Jaroměřská, Radek Bartoníček, Vratislav Dostál
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Petr Pavel na summitu NATO ve Washingtonu, červenec 2024.
Prezident Petr Pavel na summitu NATO ve Washingtonu, červenec 2024.
Prezident Petr Pavel na summitu NATO ve Washingtonu, červenec 2024.

Pavel nevyhoví Babišově žádosti, aby přehodnotil postoj a na summit NATO nelétal

Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance (NATO) do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v pondělí v živém vysílání na facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraničí politiky se snažil od nástupu současného kabinetu.

Hadi Hussein walks by houses destroyed in an Israeli airstrike in Al Halloussiyah
Hadi Hussein walks by houses destroyed in an Israeli airstrike in Al Halloussiyah
Hadi Hussein walks by houses destroyed in an Israeli airstrike in Al Halloussiyah

ŽIVĚ USA a Írán přeruší vzájemné útoky, budou jednat v úterý v Dauhá

USA a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios. Obnovení bojů vyvolaly protichůdné interpretace memoranda o porozumění, které strany podepsaly. Zejména se lišil pohled na plavbu přes Hormuzský průliv.

Reklama
Trial verdict over accusations of misappropriation of EU funds by French far-right leader Marine Le Pen and RN party, in Paris
Trial verdict over accusations of misappropriation of EU funds by French far-right leader Marine Le Pen and RN party, in Paris
Trial verdict over accusations of misappropriation of EU funds by French far-right leader Marine Le Pen and RN party, in Paris

Evropa se kvůli vedru hádá o klimatizace. Do sporu se vložila i Le Penová

V Evropě za současné vlny veder bylo během pár dní zaznamenáno o 1300 úmrtí víc, než by odpovídalo normálu, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle ní nejsou evropské domy, školy ani pracoviště na takové teploty připravené. I evropští politici tak hledají způsoby, jak se s horkem vypořádat. Jedním z návrhů je podpora klimatizací, které se ale rychle staly kontroverzním tématem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama