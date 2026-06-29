Brusel chce vyrovnat obchodní vztahy s Čínou, uvedl eurokomisař Šefčovič

Čínský vývoz do Evropské unie neustále roste, zatímco podíl EU na čínském trhu se zmenšuje, tento trend není udržitelný, uvedl komisař pro obchod Maroš Šefčovič po pondělním jednání s čínským ministrem obchodu Wang Wen-tchaem. Čína a EU podle něj v pondělí zahájily konzultace o obchodu a investicích. Do října by měly být vidět hmatatelné výsledky. Komisař se na podzim rovněž chystá do Pekingu.
"Dnešní diskuse byly intenzivní, soustředěné a konstruktivní. Můj cíl byl od samého začátku jasný: začít vyrovnávat obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. Rozdíl mezi námi se totiž prohlubuje," řekl Šefčovič novinářům.
Evropská unie podle něj zůstává otevřená podnikání, ale musí chránit svou průmyslovou základnu a nadále usilovat o rovné podmínky na globálním trhu, aby evropské podniky měly spravedlivou šanci konkurovat. "Právě proto jsou dnešní rozhovory a ty, které budou následovat, důležité. Pomáhají nám vyhnout se zbytečnému napětí," dodal.
Pondělní schůzka se konala poté, co lídři EU na nedávném summitu požádali Evropskou komisi, aby "rozvinula, případně doplnila" své nástroje na ochranu obchodu s cílem ochránit evropský průmysl, který se již nyní potýká s problémy kvůli prudkému nárůstu čínského dovozu. Brusel chce dotlačit Peking ke smysluplnému dialogu a nikoli k totální obchodní válce, poznamenal v této souvislosti bruselský server Politico.
Obchodní přebytek Číny s EU dosáhl v loňském roce 360 miliard eur a již nyní je o 10 procent vyšší než v loňském roce. Asijská ekonomika nyní produkuje téměř třetinu veškerého světového zboží.
Nadbytek exportu enormně zatěžuje evropskou výrobu: od automobilek přes chemické výrobce až po výrobce strojů. Nedávné údaje ukazují, že v dubnu téměř každý desátý vůz zakoupený v Evropě byl od čínské značky, což je dvojnásobný podíl oproti loňskému roku.
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