Brusel: Babiš je ve střetu zájmů, Česko má vrátit dotace, které získal jeho Agrofert

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle právníků Evropské komise dál ovládá svou bývalou firmu Agrofert. Tím porušuje české i evropské právo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle právníků Evropské komise dál ovládá svou bývalou firmu Agrofert. Tím porušuje české i evropské právo a Česko by mělo vrátit minimálně část z evropských dotací, které Agrofert dostal.

Tvrdí to právní služba Evropské komise v důvěrném dokumentu, který získaly britský deník Guardian a francouzský list Le Monde. Podle bruselských právníků je Babiš v situaci, která "odpovídá střetu zájmů".

Dali tak za pravdu stížnosti nevládní organizace Transparency International, která tvrdí, že Babiš Agrofert ve skutečnosti dál ovládá, i když ho převedl do svěřenských fondů. Jakožto aktivní politik má přitom vliv na rozdělování evropských fondů, které Agrofert čerpá.

Česku hrozí, že bude muset zpět do Bruselu vrátit ze svého vlastního rozpočtu minimálně část z 82 milionů eur (přes 2,1 miliardy korun), které Agrofert letos získal na dotacích z evropského rozpočtu. Tyto peníze "budou muset být předmětem finanční korekce", to znamená z větší či menší míry vráceny, píšou podle Guardian a Le Monde právníci komise.

Česko by navíc mohlo zaplatit ještě mnohem vyšší účet - podle právní služby komise je dost dobře možné, že Babiš byl ve střetu zájmů už od roku 2013, kdy jeho hnutí ANO uspělo v parlamentních volbách. Babiš se následně stal ministrem financí. Sám Babiš jakákoliv nařčení odmítá jako součást politického boje a zopakoval to i ve vyjádření pro Guardin a Le Monde.

Europoslanec: Něco takového jsem za 20 let nezažil

Belgický europoslanec Bart Staes, který se dotacemi pro Agrofet zabývá ve výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu, tvrdí pro Guardian a Le Monde, že Babiš by měl jakékoliv vazby na Agrofert skutečně přerušit. "Pokud to neudělá, měl by rezignovat," řekl Staes. Za téměř 20 let svého členství ve výboru pro rozpočtovou kontrolu prý nezažil podobný případ, který by se týkal premiéra členské země EU.

Zpráva právníků Evropské komise se týká peněz, které Agrofert získal z Evropských strukturálních i investičních fondů, které slouží na podporu venkova, zaměstnanosti nebo rozvoje chudších oblastí. Nejde tedy o zemědělské dotace na hektar. I tak ale Agrofert ze zkoumaných fondů získal stovky milionů eur.

Právní služba nemá sama o sobě pravomoc vydat závazné závěry. Jejím stanoviskem se ale Evropská komise obvykle řídí. Podle Le Monde a Guardian předali Svá zjištění předali právníci komise svá zjištění taky Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Ten už loni konstatoval, že se Babiš mohl dopustit podvodu v kauze Čapí hnízdo. I tato podezření Babiš odmítá.

Video: Babiš a Zeman útočí na nezávislou justici, prožíváme zásadní zápas, říká Přibáň