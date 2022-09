První projev nového krále i změna hymny. Co bude následovat po smrti Alžběty II.

V okamžiku, kdy ve čtvrtek zemřela královna Alžběta II., se její syn stal coby první následník trůnu automaticky králem jako Charles III. Stalo se tak na základě pravidla, které platí již od roku 1701. Co čeká Velkou Británii po úmrtí panovnice v příštích dnech?

V pátek Charles vystoupí s projevem k národu. Kdy bude jeho korunovace, zatím není jasné. Alžběta II. se stala královnou v den smrti svého otce krále 6. února 1952, korunována ale byla až 2. června 1953.

S novým králem se ve Velké Británii změní například hymna. Namísto "Bůh ochraňuj královnu" v ní teď nově bude "Bůh ochraňuj krále". Britská pošta bude vydávat nové známky s tváří Charlese, změna čeká také bankovky. Země byla na odchod panovnice roky připravená, Buckinghamský palác vypracoval podrobný plán následných událostí, které nese název Operace London Bridge.

V minulosti se spekulovalo o tom, že by Charles kvůli svému vysokému věku (73 let) přenechal trůn svému nejstaršímu synovi Williamovi. Nikdo z královské rodiny ale nikdy nenaznačil, že by taková možnost byla ve hře. Čtyřicetiletý William se každopádně ve čtvrtek stal prvním následníkem trůnu. Druhým v pořadí je jeho syn princ George z Cambridge, kterému je devět let.

Do čtyřiadvaceti hodin od úmrtí královny by se měla sejít rada nazvaná Accession Council, která formálně potvrdí nového panovníka. Tvoří ji 670 osob, včetně politiků a poslanců Dolní sněmovny i Sněmovny lordů nebo arcibiskupa z Canterbury, nejvyššího duchovního anglikánské církve.

Nový král složí přísahu a podepíše její text ve dvou exemplářích.

V pátek v půl čtvrté odpoledne by měl nový král přijmout premiérku Liz Trussovou a ministry její vlády na první audienci. Zasedání Dolní sněmovny a Sněmovny lordů bude přerušené na deset dní. Charles III. také v neděli zamíří do Skotska a pak do Severního Irska a Walesu, aby se tak symbolicky "představil" ve všech částech Spojeného království.

Pátý den po královnině úmrtí půjde procesí s její rakví z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství, kde bude vystavena tři dny. Veřejnosti bude katedrála přístupná třiadvacet hodin denně.

Datum pohřbu oznámí rodina. Očekává se, že se bude konat zhruba za deset dní. Obřad se uskuteční ve Westminsterském opatství, v poledne bude celá země držet dvě minuty ticha, v den pohřbu budou zavřené všechny banky ve Velké Británii a také burza.

Tělo královny nakonec spočine v kapli krále Jiřího na hradu Windsor.

Video: Zemřela britská královna Alžběta II.