Britští politici uvažují o zablokování parlamentu kvůli jednáním o brexitu bez dohody

V Británii se od středy opět hovoří o tom, zda by vláda mohla na delší dobu ukončit zasedání parlamentu a otevřít tak cestu k brexitu bez dohody. Debatu rozproudil zejména postoj bývalého ministra pro brexit Dominica Raaba, který naznačil, že by byl ochoten po krajní možnosti sáhnout. Raab se uchází o pozici lídra konzervativců a zablokování parlamentu, v němž zatím žádná z brexitových variant nezískala většinovou podporu, se nebrání ani někteří další poslanci vládní strany. Předseda Dolní sněmovny John Bercow ale tento scénář odmítá.

"Parlament nebude vyloučen z rozhodovacího procesu v této důležité záležitosti. To se prostě a jednoduše nestane. Je to tak nad slunce jasné, že to skoro ani není třeba říkat. Ale zjevně to potřeba je, a tudíž jsem tak učinil," řekl Bercow na půdě sněmovny.

Reagoval mimo jiné na stanovisko, které vyjádřil exministr Raab na středečním slyšení v rámci procesu volby nového vůdce Konzervativní strany. Média k těmto slyšením nemají přístup, podle informací novinářů ale Raab zablokování parlamentu kvůli realizaci brexitu nevyloučil. Bývalý člen kabinetu patří do užší skupiny favoritů na post lídra konzervativců a je jedním z těch, pro něž je brexit bez dohody na konci října přijatelný.

Toto vyústění by ale mnozí považovali za katastrofu pro britskou ekonomiku a dolní komora parlamentu, která tento scénář už v hlasování odmítla, by se mu zřejmě opět snažila ze všech sil zabránit. Poslanci ale zároveň neschválili podmínky brexitu vyjednané vládou premiérky Theresy Mayové a předpokládá se, že její nástupce nebude schopen do konce října dosáhnout změn ve stávající dohodě. Kvůli této patové situaci se objevují spekulace o radikálním řešení v podobě zablokování parlamentu, který by tak nemohl brexit bez dohody odvrátit.

O odročení neboli přerušení zasedání parlamentu v Británii formálně rozhoduje panovník, jak ale vysvětluje BBC, v praxi je věc v moci vlády. Pravidelně k této události dochází na konci každé přibližně rok dlouhé legislativní schůze britského parlamentu, přičemž přestávka před následující schůzí trvá jen několik dní. Využití tohoto mechanismu pro uskutečnění politického cíle však Británie nepamatuje více než 70 let. V aktuální situaci se hovoří o záměrném natažení přestávky před dalším zasedáním poslanců až do začátku listopadu.

Spekulace o účelovém odročení už se v britských médiích objevují několik měsíců, nyní je rozvířila i zpráva týkající se dalšího uchazeče o vedení Konzervativní strany: Andrey Leadsomové. Ta donedávna za vládu vytvářela agendu Dolní sněmovny a nyní vyšlo najevo, že ohledně přerušení zasedání se radila s odborníky. Televizi Sky News ale řekla, že pokud by se stala premiérkou, touto cestou by se "rozhodně" nevydala.

Ostře se proti tomuto scénáři vymezili kandidáti, kteří odmítají odchod Británie z EU bez dohody. Ministr zdravotnictví Matt Hancock na twitteru vyzval všechny kolegy, aby tuto variantu vyloučili. Ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart označil tuto možnost za protiústavní a nedemokratickou.

Aktuální zasedání britského parlamentu trvá už skoro dva roky, neboť bylo prodlouženo kvůli tvorbě zákonů souvisejících s brexitem.