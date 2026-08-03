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Zahraničí

Britští policisté dostali výzvu k ramadánu. „Náboženství do služby nepatří,“ oponují kritici

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Alespoň jeden den si vyzkoušet ramadánový půst. To chce po svých nemuslimských zaměstnancích britská policie. Dobrovolná charitativní akce má podpořit porozumění mezi kolegy.

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LONDON, UK - Apr 19, 2017: Metropolitan police officers on duty at 10 St James's Square The Royal Institute of International Affairs Chatham HouseFoto: Shutterstock – Drop of Light
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Asociace muslimských policistů ve West Midlands pořádá tuto iniciativu již několik let. Policisté a další zaměstnanci se mohou bez ohledu na své vyznání na jeden den vzdát jídla a pití a současně přispět na charitu.

Policejní sbor zdůrazňuje, že účast zůstává zcela dobrovolná. Akce má podle jeho mluvčího pomoci zaměstnancům lépe pochopit význam ramadánu pro početnou muslimskou komunitu v regionu.

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Iniciativa si získala větší pozornost poté, co britský deník The Telegraph zveřejnil dokumenty získané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Rada oblasti New Forest v nich označila přístup policie West Midlands za příklad dobré praxe v oblasti inkluze.

Interní materiál pochvalně zmiňuje také pružnou pracovní dobu pro muslimské zaměstnance, kteří během ramadánu drží půst. Ta jim má usnadnit sladění služby s rodinným a náboženským životem.

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Flexibilní pracovní doba

„Během měsíce ramadánu podporuje policie své postící se kolegy flexibilní pracovní dobou, aby mohli trávit čas se svými rodinami,“ uvádí dokument.

Materiál zároveň tvrdí, že se do půstu každý rok zapojuje víc a víc nemuslimských zaměstnanců. Tím podle rady vyjadřují solidaritu s kolegy vyznávajícími islám a posilují soudržnost uvnitř policejního sboru. Členové rady New Forest dostali během školení také za úkol navrhnout další způsoby, jak vytvořit inkluzivnější pracovní prostředí.

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Ostře naopak proti akci vystoupil konzervativní poslanec a stínový ministr spravedlnosti Nick Timothy. Podle něj má policie zachovávat stejné standardy bez ohledu na náboženské vyznání a neměla by své zaměstnance vybízet k účasti na náboženských zvyklostech.

„Policie by měla být celostátní institucí sloužící nám všem a měla by uplatňovat stejné standardy bez ohledu na víru,“ prohlásil Timothy.

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Kritizoval také takzvanou Public Sector Equality Duty, tedy zákonnou povinnost britských veřejných institucí zohledňovat rovnost a diskriminaci při svém rozhodování. Timothy tvrdí, že tento rámec vede ke zvláštnímu zacházení s některými náboženskými skupinami.

Do sporu se zapojil také bývalý parašutista a výzkumník think-tanku Henry Jackson Society Andrew Fox. Podpora příslušníků všech náboženství je podle něj správná, policie by však neměla zaměstnance povzbuzovat k účasti na konkrétní náboženské praxi.

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Fox zároveň připomněl předchozí kontroverzi policejního sboru West Midlands. Ten čelil kritice poté, co izraelským fanouškům znemožnil účast na utkání Evropské ligy na stadionu Villa Park. Policie tehdy zlehčovala varování ohledně „mladíků asijského původu vyhledávajících násilí“.

Vyšetřování následně zpochybnilo informace, kterými policie své rozhodnutí ohledně izraelských fanoušků zdůvodnila. Kauza nakonec přispěla k odchodu policejního náčelníka Craiga Guildforda.

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Ramadán je jeden z nejdůležitějších svátků islámu. Trvá podle lunárního kalendáře 29 nebo 30 dní. Muslimové se během něj věnují modlitbám, sebereflexi a charitě. Od úsvitu do západu slunce se zdržují jídla a pití.

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