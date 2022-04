Britští konzervativci vyloučili z klubu poslance, který ve sněmovně sledoval porno

Bývalý britský občan Alexanda Kotey ze skupiny přezdívané The Beatles dostal u soudu ve Spojených státech doživotní trest za činnost v teroristické organizaci Islámský stát. Loni v září se osmatřicetiletý Kotey přiznal k osmi trestným činům včetně únosů a stínání hlav rukojmích v Sýrii, informoval zpravodajský web stanice BBC.

Soudce Thomas Selby Ellis popsal Koteyho jednání jako "ohavné, násilné a nelidské". O jeho obětech soudce hovořil jako o "vojácích dobra".

"Země oslavují hrdiny a my bychom měli oslavovat tyto osoby, které prokázaly odvahu, cílevědomost a soucit za těch nejtěžších okolností," řekl na adresu obětí soudce Ellis.

Odsouzený podle BBC po vynesení výše trestu neprojevil žádné emoce.

Čtyřčlenná skupina radikálních příslušníků IS, jejíž byl Alexanda Kotey součástí, stojí za vraždami západních novinářů včetně Američanů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa, humanitárních pracovníků Kayly Muellerové a Petera Kassiga a syrských vojáků z let 2014 a 2015. Kvůli britským přízvukům se skupině radikálů přezdívalo podle slavné britské kapely The Beatles.