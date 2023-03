"Budou z nás vyvrhelové." V Británii sílí kritika zákona, který má zastavit migraci

Britská vláda se chce vypořádat s nelegální migrací. Nový návrh zákona ale lidem bere základní práva a doživotně je trestá, stěžují si lidskoprávní organizace, opozice i OSN. "Tohle opatření z nás udělá vyvrhele v očích dalších západních evropských států a stejně nebude fungovat," uvedl například bývalý britský ministr vnitra Jack Straw.

"Je mi jasné, že zde o tvrdosti těchto opatření proběhne debata, ale mohu říct jen to, že jsme zkusili všechny jiné cesty a nefungovalo to," bránil nový zákon britský premiér Rishi Sunak, který jako jednu z priorit své vlády určil právě "zastavení lodí" s migranty.

Zákon v Dolní sněmovně v úterý představila ministryně vnitra Suella Bravermanová. Její úřad by nově musel vyhostit ze země každého, kdo do ní vstoupí nelegální cestou. Takový člověk by ani neměl možnost zažádat o azyl v Británii ani by se později do Británie nemohl vrátit nebo žádat o občanství.

Vláda podle Bravermanové při tvorbě zákona musela "posunout hranice mezinárodního práva" a norma vyvolala ve sněmovně střet s opozicí. Do Británie se loni přes Lamanšský průliv dostalo 45 tisíc lidí.

"Norma nám umožní zadržet a vyhostit imigranty bez nároku na propuštění na kauci nebo žádost o přezkoumání soudem. Britští daňoví poplatníci platí za hotely pro imigranty denně šest milionů liber (asi 158 milionů korun). Většina příchozích jsou muži do 40 let věku s dostatkem peněz na to, aby zaplatili pašerákům za převoz. Nutnost reformy je očividná," prohlásila ministryně.

Přestože je počet žádostí o azyl v Británii nyní na dvacetiletém maximu, stále se nachází pod průměrem Evropské unie. V roce 2022 žádalo o azyl v Británii, která má zhruba 67 milionů obyvatel, 75 tisíc lidí. V Německu s 83 miliony obyvatel to bylo 240 tisíc.

Zákon porušuje mezinárodní právo

Přetížený britský azylový systém, kde nyní na vyřízení svého případu čeká 160 tisíc lidí, chce vláda řešit také tím, že by parlament každoročně ustanovil horní hranici počtu uprchlíků, kteří do Británie přijdou "bezpečnými a legálními cestami". Opoziční Labouristická strana namítá, že přetížení systému není způsobené loďmi s migranty, ale špatným hospodařením a administrativní organizací zaměstnanců.

Labouristická stínová ministryně vnitra Yvette Cooperová vládu obvinila z toho, že umožnila zločineckým gangům pašeráků, aby se zmocnily Lamanšského průlivu. "Kdyby to vláda brala vážně, usilovala by na mezinárodní úrovni o uzavření řádné nové dohody s Francií a Evropou, včetně návratových dohod," dodala Cooperová.

Návrh by také podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v případě schválení porušoval mezinárodní právo, upozorňuje britská stanice BBC. "Domníváme se, že jde o jasné porušení mezinárodní Úmluvy o uprchlících, a připomínáme, že i lidé s velmi přesvědčivými nároky (na azyl) jednoduše nebudou mít možnost je předložit," uvedla představitelka UNHCR Vicky Tennantová. Dodala, že zákon vyvolává velké obavy.

Britské lidskoprávní organizace navíc připomínají, že pro mnoho uprchlíků neexistuje legální způsob, jak se do Británie dostat.

Vyvrhelové světa

Návrh zákona z pera konzervativní vlády na stanici Sky News kritizoval i bývalý labouristický ministr vnitra Jack Straw: "Tohle opatření z nás udělá vyvrhele v očích dalších západních evropských států a stejně nebude fungovat," řekl s odvoláním na Úmluvu o právním postavení uprchlíků, kterou státy OSN vypracovaly v roce 1951.

"V pozici ministra vnitra se vám stane, že dostanete složku, a vaši zaměstnanci vám řeknou: 'Podívejte se, tenhle člověk nemá žádný důvod, aby tu zůstával, myslíme si, že by měl být deportován.' Když souhlasíte, vydá se příkaz k vyhoštění a dotyčný jej pak napadne u soudu. Bylo to otravné, ale bylo to fér. Soudy jsou od toho, aby dohlížely na práci ministrů," popsal současný stav Straw.

Ještě silněji zákon kritizoval britský fotbalový komentátor Gary Linken, který současnou politiku srovnal s nástupem nacistů v Německu. "Žádný obrovský příliv (lidí) není. Přijímáme mnohem méně uprchlíků než jiné velké evropské země. Jde jen o nesmírně krutou politiku zaměřenou na nejzranitelnější lidi jazykem, který se neliší od toho, který používalo Německo ve 30. letech," uvedl. Bývalou fotbalovou hvězdu si kvůli poznámce předvolalo vedení stanice BBC.

Dohoda s Rwandou

Loni v dubnu se britská vláda dohodla se Rwandou, že do země bude za peníze moci posílat žadatele o azyl, kteří přišli do Spojeného království nelegálně. Deportační lety v červnu zakázal Evropský soud pro lidská práva (ECHR) a soudní řízení o legálnosti vládního programu v Británii pokračuje.

Stejně tak je v rozporu s ECHR i nový zákon o migraci. Sunak uvedl, že podle jeho názoru není nutné, aby Británie za účelem schválení zákona z ECHR odešla. Dodal, že "vláda plní své mezinárodní závazky".

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že téma migrace je pro britskou veřejnost důležité, konkrétně třetí nejdůležitější po ekonomice a zdravotnictví. Na významu nabylo s debatami k referendu o vystoupení z Evropské unie před rokem 2016.