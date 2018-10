Britský soud poslal do vězení šest Slováků za obchodování s lidmi

Podle prokuratury rodinný gang lákal do Británie své krajany ze Slovenska pod příslibem lepšího života.

Londýn - Šest příslušníků jedné rodiny ze Slovenska poslal ve čtvrtek do vězení britský soud poté, co je usvědčil z obchodování s lidmi, z něhož si podle něj udělali "lukrativní rodinný byznys". Podle britské agentury PA pocházely oběti gangu rovněž ze Slovenska a byly nuceny pracovat za méně než čtyři libry denně (117 korun). Během razie proti rodinnému gangu v roce 2013 policisté osvobodili 37 lidí ve věku od jednoho do 57 let.

Celá rodina původem ze Slovenska žila v severoanglickém Bradfordu, který leží nedaleko Leedsu. Sedmatřicetiletého vůdce organizované skupiny poslal soud na devět let do vězení, jeho o tři roky mladšího bratra na 15 měsíců a 33letou sestru na tři roky. Manžel odsouzené ženy si musí na základě verdiktu za mřížemi odpykat čtyři a půl roku. Trest odnětí svobody soud uložil také rodičům odsouzené trojice: 60letá matka by měla za mřížemi strávit dva roky, 62letý otec dostal vzhledem ke svému chatrnému zdraví dvouletý podmíněný trest.

Podle prokuratury rodinný gang lákal do Británie své krajany ze Slovenska pod příslibem lepšího života. Vybíral si přitom osoby, které ve vlasti žily v extrémní chudobě. Po příjezdu na sever Anglie museli lidé pracovat za "žalostnou mzdu" na renovaci nemovitostí. Podle prokuratury si jedna ze zotročených osob vydělala za tři až čtyři roky práce jen 3000 liber (88 000 korun). Slováci byli přitom nuceni pracovat až deset hodin denně, šest dní v týdnu.

"Žili si (odsouzení) pohodlně z práce, kterou nutili dělat jiné," uvedl prokurátor David Holderness, podle kterého se pachatelé zaměřovali na lidi, o kterých věděli, "že chtějí zoufale zlepšit svou životní situaci". Podle prokurátora oběti gangu "žily v noční můře", v Anglii bydlely ve špatných podmínkách a vzhledem k neznalosti angličtiny se nedokázaly ze své izolace dostat.

Slovenská rodina kontrolovala bankovní účty svých obětí a zároveň místo nich pobírala sociální dávky.

Kromě šesti členů rodiny poslal ve čtvrtek soud do vězení také dva majitele nemovitostí v Leedsu, na jejichž majetku byly nuceny oběti gangu pracovat. Třiačtyřicetiletý muž bude muset za mřížemi strávit tři a půl roku, jeho 59letý otec 18 měsíců.

Případy moderního otrokářství, na kterém se podílejí občané členských zemí EU ze střední a východní Evropy, nejsou v Británii výjimečné. Teprve ve středu zadrželi na jihovýchodě Anglie šest lidí v souvislosti s vyšetřováním případu obchodování s lidmi a moderního otrokářství, kvůli kterému už v květnu ve vazbě skončili čtyři Češi. Oběti v tomto případu zotročování pocházely rovněž z Česka.