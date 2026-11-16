Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
16. 11. Otmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Britský princ Harry navštívil Ukrajinu, setkal se s veterány i pacienty

Invictus Ukraine Community New Member Gathering in Lviv
Invictus Games in Lviv
Britain's Prince Harry and Olga Rudnieva, CEO of Superhumans Center, look over a medical evacuation vehicle designed to transport severely wounded patients in Lviv
Invictus Games in Lviv
Invictus Games in Lviv
Zobrazit
11 fotografií
Britský princ Harry o víkendu navštívil Ukrajinu. |
Foto: REUTERS – Efrem Lukatsky
ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Britský princ Harry o víkendu navštívil Ukrajinu, kde se setkal se zraněnými vojáky a těmi, kdo jim pomáhají. Šlo o čtvrtou cestu mladšího syna krále Karla III. do této země od začátku ruské invaze v únoru 2022. Před víkendovou návštěvou ve Lvově byl Harry na Ukrajině naposledy letos v dubnu.

Reklama

„Kdykoli na Ukrajinu znovu přijedu, cítím tu vřelé přijetí,“ řekl britský princ doprovázený skupinou novinářů. Ve sportovním centru, kde Harry mimo jiné sledoval zápas veteránů na vozíku v ragby, britského prince mnozí objímali a dělali si s ním selfie. Dostal také na památku tričko ukrajinských vojáků, kteří byli v ruském zajetí.

Harry rovněž hovořil s vojáky, kteří ze zúčastní dalšího ročníku soutěže Invictus Games, jež se uskuteční příští rok v červenci v Birminghamu. Tuto sportovní akci pro zraněné vojáky založil Harry v roce 2014, ještě v době, kdy sám sloužil v armádě.

Související

„Až válka skončí a Ukrajina zvítězí, budeme připraveni vás podpořit v uspořádání her Invictus Games,“ slíbil princ Harry.

Historické město Lvov, které leží na západě Ukrajiny, je důležitým centrem lékařské péče a rehabilitace pro zraněné vojáky.

Reklama
Reklama

A zatímco dříve tam přijížděli pomáhat zahraniční odborníci, nyní se mohou podle BBC od ukrajinských lékařů ostatní mnohé naučit.

Experimentální léčba pomáhá například Mychajlovi Damaskinovi, který kvůli zranění v bojích v Chersonu ochrnul a nemohl chodit. Lékaři mu do zad implantovali stimulátor míchy, který mu umožňuje chodit a který se ale musí každých 12 hodin dobíjet.

Související

„Mým cílem je zúčastnit se her Invictus Games. Slíbil jsem otci, než byl zabit, že budu součástí týmu, který bude reprezentovat Ukrajinu. Každému s poraněním míchy dokážu, že život i po úrazu pokračuje,“ citoval Damaskina server BBC.

Princova návštěva Ukrajiny byla soukromá, neboť Harry má status neaktivního člena královské rodiny, a to od roku 2020, kdy s manželkou Meghan opustil Británii.

Reklama
Reklama

Posléze se usadili v Kalifornii a oba několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Do Británie se Harry a Meghan s dětmi vrátili letos na konci srpna.

Prohlédnout 11 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Demonstrace “Letná proti 4:36”
Demonstrace “Letná proti 4:36”
Demonstrace “Letná proti 4:36”

Babiš: Požadavky z Letné zvažovat nebudu, vláda poplatky zruší

Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje, že vyhoví požadavkům spolku Milion chvilek z nedělní demonstrace na Letné na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny a na zbavení SPD ministerstva obrany. Uvedl to v pondělí ráno na letišti v pražských Kbelích před odletem na třídenní pracovní návštěvu Izraele.

Reklama
Počasí, déšť.
Počasí, déšť.
Počasí, déšť.

Česko čeká oblačný a deštivý týden. Zesílí i vítr

Týden bude v Česku oblačný až zatažený s přeháňkami nebo deštěm a teplotami přes den kolem deseti stupňů Celsia. V pátek teploměr ukáže až 14 stupňů. V noci už by mrznout nemělo. V úterý a ve středu vítr zesílí až na 70 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu a facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Reklama
Reklama
Reklama