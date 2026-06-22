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Zahraničí

Britský premiér Starmer skončí v čele vlády. Už rezignoval na post šéfa labouristů

ČTK

Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce předsedy Labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce.

Britain Politics
Starmer rezignaci oznámil před premiérským úřadem v londýnské Downing Street.Foto: AP – Kin Cheung
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Starmer to řekl novinářům před premiérským úřadem v londýnské Downing Street.

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Nový šéf strany by měl být známý do září, kdy se znovu sejde britský parlament. Británii se tak otevírá cesta ke jmenování sedmého předsedy vlády za posledních deset let, připomínají agentury. Necelé dva roky poté, co Starmer v parlamentních volbách dosáhl drtivého vítězství a slíbil, že ukončí chaos v britské politice, dnes mimo jiné řekl, že je zřejmé, že si strana přeje jeho odchod.

Proces nominací nástupce začne 9. července, řekl Starmer. Jasným favoritem je jeho rival a bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham, který minulý týden zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu.

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