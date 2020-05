Udělám tečku. Boris Johnson odmítl dál řešit aféru svého poradce Cummingse

Britský premiér Boris Johnson na čtvrteční tiskové konferenci k epidemii způsobené koronavirem řekl, že chce za záležitostí svého poradce Dominika Cummingse udělat tečku. Cummings je kritizován za porušení karanténních opatření.

V březnu odjel s rodinou z Londýna několik set kilometrů do sídla svých rodičů v Durhamu, kde později, stále v době, kdy pro Brity platila uzávěra, zajel na výlet k hradu Barnard. Durhamská policie ve čtvrtek oznámila, že tato cesta mohla být přečin. Kdyby ho prý tehdy policisté zastavili, doporučili by mu vrátit se domů. Nejde ale podle policistů o tak závažnou věc, aby proti Cummingsovi bylo třeba podnikat další kroky.

Na tiskové konferenci se reportérka BBC Laura Kuenssbergová zeptala, proč mají Britové dodržovat pravidla, když Cummings ne. "Řekl jsem k tomuto tématu už dost a zaznamenal jsem, že durhamská policie v tom nebude nic podnikat. Hodlám za tímto tématem udělat tečku," řekl premiér.

Dotaz pak z BBC padl i na přítomné poradce Chrise Whittyho a Patricka Vallance, ale Johnson jim neumožnil odpovědět. Řekl, že je chce "uchránit, jelikož není nezbytné a není fér dávat jim politické otázky".

Novináři ale byli neústupní a zástupce stanice Sky News se zeptal obou, zda jim vyhovuje, že nemohou odpovídat na dotazy týkající se Cummingse. "Já a sir Patrick si přejeme nebýt vtahovaní do politiky víc, než si to přeje pan premiér," odpověděl Whitty. "Jsem státní úředník a do politiky se vůbec nechci míchat," sdělil za sebe Vallance.

Novináři v grilování pokračovali dotazy na povinnost dodržovat izolaci. Johnson k tomu řekl, že v tomto případě nejsou žádná "ale" ani "kdyby", a to i když jde o péči o děti, což je Cummingsovo zdůvodnění dlouhé cesty k rodině, i když měla jeho žena symptomy nákazy. "Pokud vás budou kontaktovat a řeknou vám, že jste s někým nakaženým byli v kontaktu do vzdálenosti dvou metrů po dobu 15 minut, pak musíte do izolace. Vím, že je to těžké, ale uvědomte si, že je to cesta, jak to (virus) porazit," řekl premiér.