Britský poslanec Robinson špehoval pro Československo, píše zahraniční tisk

Geoffrey Robinson | Foto: By Chris McAndrew, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61329801

Britský labouristický poslanec Geoffrey Robinson špehoval pro Československo. Tvrdí to podle listu Mail on Sunday zpravodajské dokumenty československé Státní bezpečnosti (StB). Osmdesátiletý Robinson však takovéto obvinění odmítá.

Z dokumentů podle listu Mail on Sunday vyplývá, že Robinson v letech 1966 až 1969 předal komunistickému Československu desítky zpráv, včetně vysoce citlivých informací o jaderných zbraních.

Zároveň prý přijal dary, jejichž hodnota by dnes přesahovala 12 tisíc liber (zhruba 350 tisíc Kč). Existenci dokumentů ČTK potvrdila ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková.

Dokumenty z pražského archivu podle listu rovněž tvrdí, že Robinson v té době připouštěl, že je "zapleten do špionáže" a že by v případě dopadení byl "poslán do vězení".

Robinson prostřednictvím svých právníků odmítl jakékoliv pochybení. "Nikdy nepředával důvěrné vládní dokumenty či informace žádnému zahraničnímu agentovi a neměl k takovýmto materiálům přístup," uvedli právníci.

Robinson měl podle dokumentů blízký vztah s Karlem Pravcem, bývalým šéfem rezidentury StB na londýnské ambasádě. Tomu je nyní 88 let a žije v New Jersey. Dokumenty rovněž hovoří o údajných Robinsonových kontaktech s agenty někdejší sovětské tajné policie KGB, píše Mail on Sunday.

Navenek možná v začátcích své politické kariéry Robinson vypadal jako salónní socialista, StB ho ale vykreslila spíše jako škudlila. Podle jedné zprávy Robinsona při večeři s Pravcem v roce 1967 rozhořčila obsluha, když si naúčtovala dvoulibrový kuvert, a trval na tom, že jí žádné spropitné už nedá a drobné, které nechal Pravec na stole, sebral a už mu je nevrátil.

Setkání v letech 1966 až 1967 Pravec pečlivě zaznamenával, nedařilo se prý ale prokázat, zda má Robinson materiální zájmy. Pravec tedy testoval jeho reakce. Podle zprávy z dubna 1967 Robinson dojedl hlavní chod a trval na tom, že už nic jíst nebude. Pravec ale stejně objednal jahody a tvářil se, že je nechce. Robinson snědl nejen svou porci, ale bez zeptání i Pravcovu.

Nakonec československé tajné služby dospěly k závěru, že Robinson má finanční potíže, jež mu brání vést aktivní společenský život, o čemž svědčila i řada pozdějších setkání. Pravec také uvedl, že Robinson měl sklony k pití velkého množství alkoholu a také se rád chvástal. O Vánocích 1966 Robinson od Pravce dostal jako dárek skoro čtyři litry whisky a později Pravce o několik lahví sám požádal, protože věděl, že čs. diplomaté alkohol mohli koupit za zvýhodněnou cenu.

Tichý a přátelský

Pravce se listu Mail on Sunday podařilo vypátrat. Žije v domě s pěti ložnicemi v New Jersey. Když u něj novináři zazvonili, aby se ho zeptali na jeho minulost, nejprve překvapením mlčel, poté se domáhal odpovědi, jak se novináři k informaci o údajných tajných setkáních dostali.

Novináři mu dali dokumenty přečíst na počítači. Pravec se na chvíli odmlčel a pak se svým silným českým přízvukem pronesl: "O tom, co se stalo v 60. letech, mluvit nebudu.".

Jak se Pravec dostal do USA, není zcela jasné. Podle Mail on Sunday se ale zřejmě znelíbil komunistickému režimu v době, kdy se vztahy mezi Východem a Západem vyostřily. Jeho syn Karel napsal biografii, ve které tvrdí, že jeho otec musel Československo opustit v roce 1980 kvůli kritice sovětské nadvlády, píše list.

Sousedi novinářům řekli, že Pravec spolu s manželkou v domě v New Jersey žije již roky, je tichý a slušný. Jeden místní obyvatel je označil za "přátelský pár", který ale není moc společenský. "Víme, že sem přišli z Československa, ale moc nemluví o tom, co se dělo předtím," uvedl jeden soused. Jiný poznamenal, že se v soukromí svých sousedů nevrtá.

Již loni bulvární deník The Sun přinesl zprávu, že šéf britských labouristů Jeremy Corbyn se v 80. letech nejméně třikrát setkal s příslušníkem StB. Corbyn uvedl, že to bylo nevědomky, protože ho považoval za československého diplomata. Zároveň popřel, že by mu předal nějaké tajné informace.