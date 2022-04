Johnsonova porážka. Poslanci schválili jeho vyšetřování kvůli večírkům v lockdownu

Britští zákonodárci ve čtvrtek schválili návrh opozice, aby premiér Boris Johnson čelil vyšetřování v parlamentním výboru kvůli vládním večírkům konaným v době covidové uzávěry. Vláda nečekaně stáhla vlastní pozměňovací návrh, kterým chtěla vyšetřování zablokovat, čímž výrazně zvýšila šanci, že opoziční návrh projde. Vyšetřování úřadujícího premiéra kvůli úmyslnému klamání poslanců je ojedinělé.

Poslanci návrh schválili všeobecným vyjádřením souhlasu, formálně o něm nehlasovali. Pokud se prokáže, že předseda vlády poslancům úmyslně lhal, mohlo by to vést k jeho rezignaci.

Předseda labouristů Keir Starmer uvedl, že cílem je podpořit "jednoduchou zásadu, že v naší politice záleží na čestnosti, poctivosti a pravdomluvnosti". "Je to britská zásada, kterou se řídí členové všech politických stran v této sněmovně," řekl Starmer.

Podle agentury DPA je rozhodnutí parlamentu pro Johnsona bolestnou porážkou. Premiér, který je momentálně na návštěvě Indie, ráno vyjádřil naději, že konzervativci hlasování učiní přítrž.

Vláda chtěla původně prosadit, aby konzervativní poslanci, kteří mají v Dolní sněmovně jasnou převahu, vyšetřování Johnsona zablokovali. Ve čtvrtek ale překvapivě změnila názor a doporučila vlastním poslancům, aby hlasovali podle svého svědomí, což podle britských médií výrazně zvýšilo šanci, že opoziční návrh projde. Velkou nelibost nad tím, jak premiér řešil skandál s nezákonnými vládními večírky, totiž vyjádřili i mnozí konzervativci.

"Pravda je velice jednoduchá - (Johnson) lhal, aby ho nikdo nepřistihl, a když ho někdo přistihl, lhal zase," řekl poslanec za Skotskou národní stranu (SNP) Ian Blackford.

"Premiér už měl být dávno pryč. Ministerský předseda by měl vědět, že jeho angažmá skončilo," řekl v debatě konzervativní poslanec Steve Baker. "Je skutečně deprimující, když se po nás chce, abychom obhajovali neobhajitelné," řekl jeho stranický kolega William Wragg.

Výbor by měl vnést jasno do toho, zda premiér úmyslně klamal zákonodárce, když jim tvrdil, že večírky ve vládní čtvrti a v Downing Street nebyly v rozporu s tehdy platnými nařízeními přijatými kvůli pandemii nemoci covid-19. Z nepravdy ho usvědčila zpráva úřednice Sue Grayové i policie, která mu minulý týden za porušení pravidel uzávěry udělila pokutu.

Johnson se v souvislosti s aférou zvanou Partygate omluvil, ale řekl, že kvůli ní nehodlá rezignovat.

Vyšetřování parlamentního výboru může začít až poté, co své vlastní vyšetřování ukončí policie. To může podle listu The Guardian trvat ještě několik měsíců. Hlavní otázkou bude, zda Johnson poslance klamal úmyslně nebo neúmyslně. Pokud by výbor došel k tomu, že úmyslně, jednalo by se o pohrdání parlamentem, za které hrozí sankce. Podle agentury AP může vyšetřování úřadujícího premiéra silně otřást Johnsonovou pozicí.

Video: Večírky v sídle britského premiéry probíhaly v době přísné uzávěry kvůli covidu