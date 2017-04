Britský ministr zahraničí Johnson kvůli Sýrii zrušil návštěvu Ruska. Jsou teď jiné priority, vzkázal

před 23 minutami

Britský ministr zahraničí Boris Johnson v sobotu kvůli rostoucímu napětí okolo Sýrie zrušil návštěvu Moskvy plánovanou na pondělí. V prohlášení uvedl, že jeho prioritou teď budou rozhovory s jeho protějšky ze skupiny největších vyspělých ekonomik G7 o situaci v Sýrii. Rozhodnutí přichází den poté, co USA bombardovaly syrskou leteckou základnu, odkud byl podle Západu veden úterní útok. "Odsuzujeme ruskou obhajobu Asadova režimu i po útoku chemickými zbraněmi na nevinné civilisty," uvedl Johnson, který odložil cestu do Moskvy už podruhé. Ruská strana to bude nejspíš vnímat jako urážku, neboť ještě v pátek avizovala, že se na Johnsovu návštěvu připravuje, napsal The Daily Telegraph.

autor: ČTK