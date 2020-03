Britský expert mírní rady WHO: Roušky noste, neškodí. Pozor si dejte na respirátory

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v pondělí prohlášení, že nedoporučuje nošení roušek lidem, kteří sami nejsou nakažení. Podle WHO není prokázáno, že jsou účinné, a naopak při nesprávném používání zvyšují riziko nákazy. Britský epidemiolog Benjamin Cowling z Hongkongské univerzity v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že nošení roušek je logické a české nařízení chápe.

Co si myslíte o nedávném doporučení WHO nenosit roušky?

Není to žádné jejich nové doporučení, už to nějakou dobu říkají.

V Česku je nošení roušek povinné. Říká tím organizace, že zakrývat si ústa a nos je k ničemu a šíření koronaviru to nezabrání?

Abychom to správně interpretovali - myslím, že tím říká, že nemáme žádný důkaz, kterým bychom podpořili nošení roušek na veřejnosti. Nemůžeme si být jistí, že to funguje, a tak to nedoporučují. WHO se snaží zaměřit se na doporučování takových opatření, u kterých jsou si jistí, že fungují.

Já téhle logice rozumím, ale také rozumím zemím jako Česko, že se rozhodly, že i když je třeba efekt jen malý, je lepší než žádný. Jsme ve vážné situaci, proto zkoušíme víc věcí i bez jasných důkazů. Zkrátka chceme dělat, co můžeme.

WHO také říká, že roušky by měli nosit jen lidé, kteří jsou sami nemocní. Ale jak víme, koronavirem můžeme být nakažení a nemít žádné příznaky, a tudíž o nemoci ani nevědět.

To je pravda a je to jeden z důvodů, proč třeba tady v Hongkongu lidé nosí roušky pořád. Víme, že můžeme být nakažení a nevědět o tom, a nošením roušek snižujeme množství viru, které bychom mohli vypouštět kolem sebe. Pomáháme tím lidem kolem sebe a brzdíme přenos.

Co přesně doporučuje WHO ohledně nošení roušek? Pokud jste zdraví, používejte ústní roušku v případě, že se staráte o nemocnou osobu s podezřením na Covid-19.

Noste roušku, pokud kýcháte nebo kašlete.

Roušky jsou účinné pouze při použití v kombinaci s častým mytím rukou dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem.

Pokud nosíte roušku, musíte vědět, jak ji používat a řádně zlikvidovat.

Před nasazením roušky si vydezinfikujte ruce nebo si je umyjte mýdlem.

Zakryjte si ústa a nos rouškou a poté se ujistěte se, že mezi obličejem a maskou nejsou žádné mezery.

Během používání roušky se jí nedotýkejte, pokud tak učiníte, umyjte si ruce mýdlem nebo dezinfekcí na bázi alkoholu.

Nahraďte roušku, pokud je vlhká, novou čistou suchou rouškou. Nepoužívejte opakovaně roušky, které jsou určeny k jednorázovému použití.

Při snímání roušky použijte následující postup: nedotýkejte se přední části roušky, uvolněte ji vzadu a sejměte ji. Vyhoďte či odložte roušku do odpadu (nebo jiné nádoby) ihned po použití. Umyjte si ruce mýdlem nebo dezinfekcí. Zdroj: ČTK

Zaznívá také argument, že roušky jsou nejen zbytečné, ale i zdraví škodlivé, pokud je třeba nosíme příliš dlouho.

Jsou dva různé aspekty možného poškození zdraví. Některé roušky je docela složité nosit dlouhou dobu. Třeba respirátor musíte mít nasazený velmi natěsno, a když ho nosíte třeba několik hodin, můžete z toho mít bolest na prsou. Je velmi těžké s ním dýchat. Můžete mít třeba i vyrážku, modřinu z toho, jak jej máte připevněný k obličeji. Ale tyhle masky - tedy respirátory - nedoporučujeme nosit na veřejnosti. Ochranné pomůcky, které škodí zdraví, jsou respirátory typu FFP3 - a ty nikdo na veřejnosti nosit nedoporučuje.

Za druhé je tady názor, že když nosíte roušku, může se časem kontaminovat. Místo abyste virus vdechli, zůstane na roušce. Pak taková rouška může znamenat určité riziko. Když žijete se starším příbuzným v jednom domě, jdete ven nakoupit, rouška se kontaminuje, vy se nenakazíte, ale přinesete tu kontaminovanou roušku domů. Váš příbuzný se pak nakazí třeba proto, že si doma sundáte masku, neumyjete si pořádně ruce a pak se třeba dotknete vypínače nebo kliky u dveří.

To je možnost, ale rozhodně bych neřekl, že je to velké riziko. Nošením roušek rozhodně snižujete riziko šíření infekce.

Objevují se ale i názory, že chodit s ústy a nosem zakrytými rouškou ušitou z kusu látky, která brzy navlhne, a dýchat všechny výpary je škodlivé.

Tohle tedy opravdu škodlivé není. Dovedu si představit, že když máte opravdu tenkou látku, je možné, že to nemá žádný efekt. Některé takové roušky mohou být zbytečné, ale nemyslím si, že by látková rouška mohla být škodlivá.

Would everyone wearing face masks help us slow the pandemic? https://t.co/jVfHto932u — Ben Cowling (@bencowling88) March 28, 2020

Podobná doporučení WHO jako to s rouškami se mohou zdát trochu matoucí. Obzvlášť tady v Česku, kde je nošení roušek hlavní součástí strategie boje proti koronaviru. Jak podle vás WHO pandemii zatím zvládá?

Co se týče těch doporučení, jsme pořád v situaci, kdy získáváme stále nové informace. WHO podle mě stále aktualizuje stávající rady.

Obecně je jejím úkolem koordinovat výměnu informací mezi jednotlivými zeměmi. Je velmi důležitá mise WHO v Číně, která vyšetřuje první vlnu nákazy. V tomhle podle mě dělá důležitou práci pro celý svět.

Video: Jak používat roušku, aby to mělo smysl: