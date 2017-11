Britský důchodce si spletl plyn s brzdou a zabil dvě ženy. Soud mu uložil podmínku a zákaz řízení

před 42 minutami

Britský soud uložil doživotní zákaz řízení a podmíněný trest vězení devadesátiletému muži, který si za volantem spletl brzdu s plynem a zabil dvě ženy. Soudce podle agentury AFP připustil, že pro blízké obou zemřelých bude těžké podmíněný rozsudek přijmout. Soudce je však přesvědčen, že muž s sebou do konce života ponese jako břímě fakt, že způsobil smrt dvou lidí, a že trest nepodmíněného vězení by v daném případě neznamenal odčinění toho, co se stalo, a ani by nesloužil jako varování pro ostatní. Nehoda se stala v březnu v Manchesteru. Philip Bull vezl svou nemocnou, o tři roky mladší ženu do nemocnice. Spletl si pedály a srazil dvě ženy ve věku 44 a 49 let, které zemřely krátce poté.

Související



Hlavní zprávy