Britské drony útočí hluboko v Rusku. Moskva varuje Londýn: Zaplatíte

Napětí mezi Moskvou a Londýnem dál roste. Rusko obvinilo Velkou Británii z přímého podílu na útocích na ruské území poté, co se objevily informace, že Ukrajina při dálkových úderech používá britské drony. Moskva pohrozila Londýnu „důsledky“ a varovala, že čím hlouběji se do války zapojí, tím „vyšší cenu zaplatí“.
Podle The Sunday Times ukrajinské síly nasadily při útocích mimo jiné proudový dron Nyan od britské společnosti BAE Systems. Další britský dron měl být rovněž použit při úderech na ruské cíle. Podle zdrojů z ukrajinské armády stroje zasahovaly například rafinerie poblíž Moskvy a v Jaroslavli a průmyslové objekty hluboko na ruském území.
Ruské velvyslanectví v Británii Londýn obvinilo z „úmyslného směřování k eskalaci“ a uvedlo, že Spojené království se stává „spolupachatelem krvavých zločinů a teroristických útoků“. Moskva zároveň pohrozila, že britské zapojení „ponese důsledky“.
Vojenský zdroj BBC potvrdil, že při útocích byly použity britské drony, které údajně způsobily ekonomické škody ve výši přesahující 35 miliard liber.
Britské ministerstvo obrany podle BBC reagovalo jednoznačně. „Stojíme bok po boku s Ukrajinou,“ uvedl jeho mluvčí s tím, že Británie bude dál dodávat Kyjevu vybavení potřebné k obraně proti ruské invazi.
Informace o britských dronech přicházejí po sérii rozsáhlých ukrajinských útoků na Rusko. Mezi zasažené cíle patřily nejen rafinerie, ale i logistická centra společnosti Wildberries. Moskva tvrdí, že při posledních útocích mířily na její území stovky dronů.
Britské ministerstvo obrany už v dubnu oznámilo, že Ukrajině dodá desítky tisíc dronů včetně systémů schopných zasahovat cíle na dlouhé vzdálenosti. Podle The Sunday Times tak britské zbraně nově hrají výraznější roli i v útocích hluboko uvnitř Ruska.