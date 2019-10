Muž v nákupním centru v Manchesteru pobodal čtyři lidi, policie ho zadržela

Premiér Andrej Babiš (ANO) s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem se v pátek domluvili na tom, že do zdravotnictví skrz úhradovou vyhlášku půjde dalších 4,9 miliard korun navíc. Novinářům to řekli po jednání zdravotnických expertů obou stran. Babiš dosud úhradovou vyhlášku otevírat odmítal, dnes ale připustil, že je to nutné kvůli kompenzaci zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře plošně o 1500 korun. Platí i původní závazek rozdělit z rezerv pojišťoven dalších šest miliard, takže v rozpočtu přibude zhruba 10,8 miliardy korun.

Podle původního znění vyhlášky má být příští rok na zdravotní péči k dispozici 334 miliard korun. "Když vezmeme ty rezervy a k tomu 4,9 miliardy, tak se bavíme kolem 10,8 miliardy přibližně. To si myslím, že je blízko představám zástupců KSČM," uvedl po jednání Babiš. Filip dodal, že skrze vyhlášku se rozdělí i šest miliard, které původně plánovalo ministerstvo distribuovat nad její rámec.

Předseda KSČM předpokládá, že komunisté na základě dnešní dohody pravděpodobně podpoří vládní návrh rozpočtu v prvním čtení sněmovny.