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Zahraničí

Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně

ČTK

Britská policie zadržela v sobotu v hrabství South Yorkshire 28letého muže podezřelého ze zavraždění bývalé ministryně Ann Widdecombeové. Zadržený je běloch s britským občanstvím a nyní je v policejní cele, uvedla policie v prohlášení. Podezřelý byl zadržen přibližně 430 kilometrů od domova Widdecombeové, poznamenal server BBC News.

Police investigate the home of former government minister Ann Widdecombe, who was found dead in Haytor
Podezřelý muž byl britskou policií zadržen přibližně 430 kilometrů od domova zavražděné političky Ann Widdecombeové, poznamenal server BBC News; Haytor, 11. července 2026.Foto: REUTERS – Jack Taylor
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Přivolaná policejní hlídka nalezla tělo 78leté Widdecombeové v jejím bydlišti ve vsi Haytor Vale v hrabství Devon ve čtvrtek kolem poledne se známkami těžkých zranění. Policie se domnívá, že byla napadena o téměř 24 hodin dříve.

Pro podezření z vraždy nejprve zadržela 26letého muže, ale v sobotu jej propustila a oznámila, že pátrá po jiném podezřelém, který je běloch. Policie již dříve sdělila, že případ nepovažuje za terorismus ani politicky motivovaný čin.

FILE PHOTO: Britain's Prince Charles and Camilla, Duchess of Cornwall, visit Southend-on-Sea
Ann Widdecombeová (na snímku z roku 2022) bývala poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlád konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK.Foto: REUTERS – Matthew Childs

Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlád konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK. Po odchodu z britského parlamentu politička zaujala i jako soutěžící v reality show Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother.

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V posledním desetiletí byli zavražděni dva britští poslanci. Labouristickou poslankyni Jo Coxovou v době brexitové kampaně v roce 2016 smrtelně postřelil a pobodal neonacista. Konzervativního poslance Davida Amesse v roce 2021 ubodal muž inspirovaný militantní skupinou Islámský stát.

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