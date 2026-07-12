Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně

Britská policie zadržela v sobotu v hrabství South Yorkshire 28letého muže podezřelého ze zavraždění bývalé ministryně Ann Widdecombeové. Zadržený je běloch s britským občanstvím a nyní je v policejní cele, uvedla policie v prohlášení. Podezřelý byl zadržen přibližně 430 kilometrů od domova Widdecombeové, poznamenal server BBC News.
Přivolaná policejní hlídka nalezla tělo 78leté Widdecombeové v jejím bydlišti ve vsi Haytor Vale v hrabství Devon ve čtvrtek kolem poledne se známkami těžkých zranění. Policie se domnívá, že byla napadena o téměř 24 hodin dříve.
Pro podezření z vraždy nejprve zadržela 26letého muže, ale v sobotu jej propustila a oznámila, že pátrá po jiném podezřelém, který je běloch. Policie již dříve sdělila, že případ nepovažuje za terorismus ani politicky motivovaný čin.
Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlád konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK. Po odchodu z britského parlamentu politička zaujala i jako soutěžící v reality show Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother.
V posledním desetiletí byli zavražděni dva britští poslanci. Labouristickou poslankyni Jo Coxovou v době brexitové kampaně v roce 2016 smrtelně postřelil a pobodal neonacista. Konzervativního poslance Davida Amesse v roce 2021 ubodal muž inspirovaný militantní skupinou Islámský stát.
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