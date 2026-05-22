Britská policie spoutala umírajícího místo útočníka. Do případu se pustil i Musk

Ve Velké Británii probíhá soudní proces, který vzbuzuje emoce i na druhé straně Atlantiku. Osmnáctiletý student Henry Nowak byl loni pobodán, spoután policií a následně zemřel. Třiadvacetiletý obviněný před soudem tvrdí, že jednal v sebeobraně.
K útoku došlo večer 3. prosince 2025 v Southamptonu, když se Nowak vracel ze zábavy. Žalobce před Korunním soudem v Southamptonu uvedl, že šel domů a přitom posílal přátelům videa na platformě Snapchat. V jednom z videí měl zaznamenat i své setkání s obžalovaným Vickrumem Digwou, píše BBC.
Podle žalobce měl Digwa nést v pouzdře zavěšeném kolem krku 21centimetrový nůž. Například web britské komerční televize ITV uvádí, že mělo jít o „kirpan“, tedy obřadní nůž spojovaný s náboženstvím Sikhů.
Digwa měl Nowakovi zasadit čtyři až pět bodných ran, včetně rány do hrudníku. Smrtelně zraněný Nowak se pak pokusil uniknout přelezením plotu. Přivolaná policie podle žalobce Nowaka nejdříve spoutala a poskytla mu první pomoc teprve poté, co se jeho stav zhoršil. Nowakův telefon byl později nalezen v Digwově kapse, píše BBC.
„Zápal okamžiku“
Podle médií předcházela útoku konfrontace mezi oběma muži. Obžalovaný tvrdí, že Nowak byl opilý, vrazil do něj, rasisticky ho urážel a vyhrožoval mu. Digwa se domníval, že ho Nowak natáčí, a když se pokusil telefon zablokovat, Nowak ho udeřil, srazil mu z hlavy turban a začal ho tahat za vlasy, uvedl obžalovaný u soudu.
Digwa tvrdí, že jednal v sebeobraně. Dodal, že si nepamatuje, že by Nowaka bodl do hrudníku, a o jeho smrti se podle svých slov dozvěděl až během prvního policejního výslechu. „Plakal jsem, měl jsem strach. Nechtěl jsem to udělat a je mi líto, že se to stalo,“ cituje obžalovaného ITV.
Digwův advokát porotce vyzval, aby zvážili, zda Digwa jednal „v zápalu okamžiku“. Soudní proces dál pokračuje, píše BBC.
Podle britského regionálního média The Daily Echo byly během soudu promítnuty i záběry z policejní kamery, které ukazují zásah policie. Policisté Nowakovi nasadili pouta, když ležel na boku a říkal jim, že byl pobodán a nemůže dýchat. Policista měl Nowakovi odpovědět, že je zatčen pro podezření z napadení. Když Nowak zopakoval, že byl pobodán, jeden z policistů odpověděl: „Myslím, že ne, kámo.“ Video končí ve chvíli, kdy začíná resuscitace.
Případ rezonuje na sociálních sítích a vyjádřil se k němu například i americký podnikatel Elon Musk. Ten na platformě X napsal: „Ten chudák kluk utíkal před někým, kdo ho pobodal a ukradl mu telefon, ale policie ve Velké Británii zasáhla proti němu místo proti vrahovi!“
Komentátoři na sociálních sítích kritizují především postup policie.
