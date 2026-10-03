Britská policie propustila muže zadrženého kvůli podezření z terorismu

Britská protiteroristická policie propustila na kauci britsko-íránského občana, kterého ve čtvrtek zadržela kvůli podezření z přípravy teroristického činu. Stalo se tak v souvislosti s incidentem u letecké základny RAF Fairford na západě Anglie.
Vyšetřování pokračuje a policie zároveň oznámila ukončení prohlídek dvou objektů v Londýně, informovala agentura Reuters.
Incident u základny, kterou využívá americké letectvo a odkud se americké bombardéry zapojovaly do útoků na cíle v Íránu, začal minulou neděli. Policie tehdy zadržela pět Britů ve věku kolem 20 let kvůli podezření z teroristických činů. Později je bez obvinění propustila na kauci.
Vyšetřovatelé v dodávkách zadržených mužů sice nalezli benzín, podle policie v nich ale nebylo žádné improvizované výbušné zařízení. Protiteroristická policie případ označila za složitý a prověřuje také možnost, že do něj byla zapojena cizí země. Britský premiér Andy Burnham ve středu uvedl, že incident mohl souviset s Íránem.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že cílem plánu bylo způsobit na základně velké škody. Ministr zahraničí Marco Rubio následně uvedl, že za incidentem mohl stát zahraniční aktér.
Írán jakékoli zapojení odmítá jako nepodložené a ve čtvrtek si kvůli případu předvolal britského velvyslance v Teheránu.
Policie uvedla, že případ v hrabství Gloucestershire, kde se základna Fairford nachází, nadále vyšetřuje.
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