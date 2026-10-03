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Zahraničí

Britská policie propustila muže zadrženého kvůli podezření z terorismu

ČTK
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Britská protiteroristická policie propustila na kauci britsko-íránského občana, kterého ve čtvrtek zadržela kvůli podezření z přípravy teroristického činu. Stalo se tak v souvislosti s incidentem u letecké základny RAF Fairford na západě Anglie.

Policie v Bristolu, Británie, ilustrační foto.
Policie v Bristolu, Británie, ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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Vyšetřování pokračuje a policie zároveň oznámila ukončení prohlídek dvou objektů v Londýně, informovala agentura Reuters.

Incident u základny, kterou využívá americké letectvo a odkud se americké bombardéry zapojovaly do útoků na cíle v Íránu, začal minulou neděli. Policie tehdy zadržela pět Britů ve věku kolem 20 let kvůli podezření z teroristických činů. Později je bez obvinění propustila na kauci.

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Vyšetřovatelé v dodávkách zadržených mužů sice nalezli benzín, podle policie v nich ale nebylo žádné improvizované výbušné zařízení. Protiteroristická policie případ označila za složitý a prověřuje také možnost, že do něj byla zapojena cizí země. Britský premiér Andy Burnham ve středu uvedl, že incident mohl souviset s Íránem.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že cílem plánu bylo způsobit na základně velké škody. Ministr zahraničí Marco Rubio následně uvedl, že za incidentem mohl stát zahraniční aktér.

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Írán jakékoli zapojení odmítá jako nepodložené a ve čtvrtek si kvůli případu předvolal britského velvyslance v Teheránu.

Policie uvedla, že případ v hrabství Gloucestershire, kde se základna Fairford nachází, nadále vyšetřuje.

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