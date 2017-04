AKTUALIZOVÁNO před 24 minutami

Britská policie od čtvrtečního rána pátrá po šestadvacetileté Češce, která se nevrátila do vlasti po návštěvě rodiny ve městě Newcastle na severovýchodě Anglie. Naposledy tam byla spatřena minulý týden. Policie a její rodina jsou stále více znepokojeny, uvedly listy Chronicle a The Shields Gazette. Policisté podle nich soudí, že žena by se mohla nacházet v okrese South Tyneside nedaleko Newcastlu. Policie vyzvala pohřešovanou ženu nebo všechny, kdo o ní mají informace, aby ji kontaktovali.

