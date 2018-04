Britská ministryně vnitra rezignovala. Vaz jí zlomila aféra kolem karibských migrantů

před 2 hodinami

Ruddová čelila kritice kvůli nedávné kauze karibských migrantů, kteří žijí v zemi legálně desítky let a jimž hrozily kvůli chybě britských úřadů deportace.

Londýn - Britská ministryně vnitra Amber Ruddová rezignovala. Informoval o tom server BBC s odvoláním na úřad britské premiérky. Ruddová čelila kritice kvůli nedávné kauze karibských migrantů, kteří žijí v zemi legálně desítky let a jimž hrozily kvůli chybě britských úřadů deportace. Britská vláda se za kauzu omluvila a slíbila dotyčným občanství.

Aféra kolem karibských migrantů se naplno rozhořela v polovině dubna právě v době, kdy se v Británii konal summit zemí Společenství (Commonwealth). Premiérka Theresa Mayová se za kauzu šéfům karibských států, kteří se vrcholné schůzky účastnili, omluvila.

Část lidí původem z Karibiku, kteří do Británie přišli jako děti, je známa jako "generace z Windrush" podle lodi Empire Windrush, která v roce 1948 dovezla do Británie stovky karibských imigrantů. Britská vláda tehdy hromadnou imigraci ze zemí britského impéria podporovala, aby kvůli velkým válečným ztrátám zaplnila mezeru na pracovním trhu. Lidé z karibské oblasti do Británie mířili v letech 1948 až 1973.

Některé děti z karibských ostrovů formálně nikdy nezískaly britské občanství nebo pas a nyní mají podle britských médií potíže při získávání státní zdravotní péče nebo při žádostech o práci. Někteří z těchto lidí, kteří v Británii strávili celý život, dokonce čelí hrozbě deportace. Tyto problémy souvisejí s novými pravidly, která vyžadují předložení dokumentů dokazujících trvalý pobyt v Británii.