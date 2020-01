Britové mohou v Londýně ve velkém oslavit odchod z EU. O lístky žádají tisíce lidí

Stoupenci brexitu získali povolení uspořádat u příležitosti odchodu země z Evropské unie obří oslavu na náměstí před budovou parlamentu v Londýně. Oslava, kterou pořádá iniciativa Leave Means Leave (Odchod znamená odchod), se bude konat v pátek 31. ledna od 21:00 do 23:15 místního času (22:00 až 0:15 SEČ), uvedla britská BBC.

"Je to zásadní okamžik naší historie, který je potřeba oslavit," okomentoval konání akce europoslanec Nigel Farage, který patří k jedné z hlavních tváří úspěšné kampaně za odchod země z Evropské unie.

Kancelář londýnského starosty potvrdila, že akce na Parliament Square získala "předběžné povolení". Podle agentury Reuters si již o lístky na oslavu, kterou mají doprovázet projevy, hudba i ohňostroj, zažádalo na 12 tisíc lidí.

Způsob, jak brexit oslavit, se snaží najít i britská vláda. Premiér Boris Johnson uvedl, že podporuje kampaň, která vybírá peníze na to, aby mohl o půlnoci zazvonit zvon na Alžbětině věži Westminsterského paláce, kterému se přezdívá Big Ben. Věž se nyní rekonstruuje a Big Ben bije jen dvakrát ročně, na Silvestra a u příležitosti Dne válečných veteránů v listopadu.

Někteří ze zástupců britského parlamentu již vyjádřili své obavy ohledně toho, kolik by opětovné spuštění Big Benu na několik minut stálo daňové poplatníky. Jeden z výborů Dolní sněmovny již vypočetl, že by mohlo jít až o 500 tisíc liber (11,3 milionu Kč) a poslanci by tento výdaj museli zvlášť schválit.

Jiní britští poslanci naopak navrhují, aby v okamžiku brexitu bily zvony ve všech kostelech. Bývalý lídr konzervativců Iain Duncan Smith britské BBC řekl, že by se mu to sice líbilo, nicméně záleží to na jednotlivých kostelech, nikoli na politicích.

