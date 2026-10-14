Britové se znovu vylodili na Falklandech, aby vyhnali Argentince. Jako v roce 1982

Výsadkáři útočící na pláže, vojáci útočící na postavení nepřítele, noční přesuny. Britská armáda cvičí na Falklandských ostrovech jejich dobytí pro případ obsazení ostrovů argentinskou armádou. Připravuje se tak na opakování scénáře z roku 1982.
Vojenské cvičení s kódovým označením Exercise Cape Upholder bylo první po mnoha letech, které simulovalo obojživelná vylodění, píše britský list The Times. Jde o jeden z nejtěžších vojenských manévrů, díky němuž dobyli Britové ostrovy zpět ve válce v roce 1982. Cvičení se skoro do písmene inspirovalo reálným scénářem.
„Manévry začaly vyloděním výsadkářů v zátoce San Carlos, tedy v místě, kde v květnu 1982 zahájily britské jednotky osvobození ostrovů od argentinské okupace,“ pochlubily se Britské síly odpovědné za obranu a bezpečnost jihoatlantických ostrovů (BFSAI) – tedy Falklandských ostrovů, Ascensionu a Jižní Georgie – na sociálních sítích.
„Po výsadku čekal vojáky 32kilometrový noční pochod do Goose Green, kde si argentinské síly během války v roce 1982 vybudovaly silně opevněnou pozici. Zde následně za podpory stíhaček Typhoon provedli za úsvitu útok. Podle ministerstva obrany trvalo vojákům necelé tři hodiny, než „neutralizovali veškeré nepřátelské síly v oblasti“.
Kromě námětu z 44 let staré války ale vojáci zkoušeli i boj v podmínkách dronového bojiště a kybernetických útoků.
Britský premiér Andy Burnham už oznámil, že udělá „cokoli, co bude nutné“, aby Falklandy zůstaly britské. Připomněl také, že setrvání ostrovů v rámci Spojeného království je „jasnou a deklarovanou vůlí ostrovanů“.
Těch žije na ostrovech asi tři a půl tisíce. V drtivé většině jde o potomky britských kolonistů, kteří se na neobydlené ostrovy přistěhovali v 19. století. V referendu v roce 2013 hlasovalo pro zachování svazku s Británií 99,8 procenta z nich. Proti byly pouze tři hlasy.
Spor o strategickou základnu
Na ostrovy si ale klade nárok 500 kilometrů vzdálená Argentina. V roce 1982 při překvapivém útoku argentinská armáda ostrovy obsadila. Tehdejší britská premiérka Margaret Thatcherová ale vyslala do jižního Atlantiku expediční sbor. Po šesti týdnech bojů a za cenu 255 padlých, sedmi plavidel a 34 letounů Britové ostrovy získali zpět pod svou kontrolu.
Argentina se však nároku na ně nevzdala. V poslední době nasadil argentinský prezident Javier Milei agresivní rétoriku. Minulý měsíc varoval, že Argentina by mohla „jednat rychle“, aby území získala zpět.
Spor zasáhl i fotbalové prostředí poté, co argentinští reprezentanti oslavili červencové semifinálové vítězství 2:1 nad Anglií na mistrovství světa vyvěšením transparentu s nápisem „Las Malvinas Son Argentinas“ (Falklandy jsou argentinské), za což FIFA udělila Argentinskému fotbalovému svazu pokutu ve výši 235 tisíc liber (necelých sedm milionů korun).
Hypotetický konflikt by ale mohl odhalit problémy obou armád. V roce 1982 Británie poslala do jižního Atlantiku úkolové uskupení čítající přes sto plavidel.
Dnes má Británie jen 17 povrchových válečných plavidel (fregat, korvet či torpédoborců). Schopných nasazení je ale jen zhruba polovina, a to musí Británie ještě plnit závazky vůči NATO v severním Atlantiku. Ze dvou letadlových lodí je nasazení schopná jen jedna.
Oslabené impérium, chudší Argentina
V roce 1982 Británie během pár dní zrekvírovala desítky britských nákladních a pasažérských lodí. Dnes je většina britských obchodních lodí registrována pod vlajkami jiných zemí.
I britské pozemní síly jsou dnes skoro o 60 procent menší než před 44 lety.
A jistá není ani americká podpora, která v roce 1982 přišla Britům vhod. Američané na své základně na ostrově Ascension v Atlantiku poskytli Britům miliony galonů leteckého paliva, naftu pro lodě a zásoby munice i dalšího vojenského vybavení.
Nyní americký prezident Donald Trump naznačil, že Washington přehodnocuje svůj postoj k tomu, kdo má na ostrovy nárok: „Já vždycky přehodnocuji každý postoj.“
Následně zpochybnil, zda by Británie dokázala podniknout vojenskou operaci na zpětné dobytí ostrovů, a kritizoval Londýn za to, že nepodpořil jeho válku proti Íránu.
Britům ale hraje do karet to, že na rozdíl od roku 1982 mají na ostrově moderní letiště s letkou stíhaček Typhoon. A hlavně, i argentinská armáda je dnes v mnohem horším stavu než v roce 1982. Nemá prakticky žádné funkční nadzvukové letectvo a její námořnictvo nemá kapacity pro obojživelnou invazi.
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