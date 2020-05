Britové postaví sochu muži, který pomáhal Wintonovi. O jeho činu nevěděla ani rodina

V Británii chtějí postavit sochu Trevoru Chadwickovi, který v roce 1939 pomáhal Nicholasovi Wintonovi při záchraně židovských dětí z Československa. Pomník by měl stát v jihoanglickém městě Swanage, odkud Chadwick pocházel, informoval zpravodajský web BBC. Hotová by socha měla být již za dva roky.

Nadace Trevora Chadwicka chce na pomník vybrat 80 000 liber (2,5 milionu Kč). "Na Hlavním nádraží v Praze je bronzová socha sira Nicholase Wintona. Mysleli jsme, že by bylo vhodné, abychom postavili podobný pomník Trevorovi v jeho rodném městě, abychom si tak připomněli málo známého hrdinu, který toho pro tolik lidí tolik udělal," uvedl předseda nadace John Corben.

Brit Nicholas Winton zachránil 669 židovských dětí, které odvezl vlaky z Protektorátu Čechy a Morava do Británie. Zachráněné děti po příjezdu přijaly místní rodiny. První vlak odjel z Prahy v květnu 1939. Rodiny dětí většinou za války zahynuly.

Wintonovi pomáhala s organizováním takzvaných kindertransportů řada lidí včetně Trevora Chadwicka, Marie Schmolkové, Doreen Warrinerové, Beatrice Wellingtonové, Billa Barazettiho a řady dalších.

Chadwick zařizoval v nacisty okupované Praze transporty a všechna potřebná povolení. "Musel jednat s úřady, a jeho život tak byl ve velkém nebezpečí," uvedl Corben. Podle BBC také samotný Winton tvrdil, že skutečným hrdinou byl Chadwick, který na rozdíl od něj zůstával kvůli organizaci transportů v protektorátu.

Chadwickova příbuzná z městečka Swanage označila nápad na vznik sochy za "báječný". "Jen před několika lety jsem objevila, co udělal, a málem mě to porazilo," uvedla 67letá Annie Bridgerová. "Rodina je na něj velmi, velmi pyšná," dodala.

Chadwick zemřel v roce 1979. Jeho socha by měla stát nedaleko pomníku obětem války ve Swanage. Šéf nadace Corben doufá, že by to mohlo být již v roce 2022. Místní radnice uvedla, že iniciativu "bezvýhradně" podporuje. Park, ve kterém by měla socha stát, hodlá po Chadwickovi pojmenovat. Na jeho památku chce také zasadit strom.

Od narození hlavního organizátora akce na záchranu židovských dětí Nicholase Wintona právě v úterý uplynulo 111 let. Winton zemřel před pěti lety. Jeho narozeniny si dnes takzvaným doodlem, tedy obrázkem na hlavní straně, připomíná i vyhledávač Google.