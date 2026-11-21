Velká Británie poskytne Ukrajině více než tisíc útočných dronů dlouhého dosahu, z nichž některé mohou zasahovat cíle vzdálené přes 1000 kilometrů. Balík vojenské pomoci v přepočtu za sedm miliard korun oznámil premiér Andy Burnham na čtvrtečním jednání koalice ochotných v Berlíně. Konkrétní typy zbraní zatím Londýn nezveřejnil.
Nová britská vojenská pomoc má výrazně posílit schopnost Ukrajiny provádět údery hluboko na ruském území. Součástí balíčku budou bezpilotní prostředky schopné nést těžké bojové hlavice a zasahovat vojenské výrobní závody, logistická zařízení či další vojenské cíle daleko za frontovou linií.
Oznámení zveřejnila kancelář britského premiéra již 18. listopadu, Burnham závazek následně potvrdil při čtvrtečním jednání koalice ochotných v Berlíně. Dosud však není jasné, kdy budou jednotlivé zbraně předány ukrajinské armádě ani jaké konkrétní systémy balíček obsahuje. Více než 80 procent z celkové částky má podle britské vlády směřovat k domácím výrobcům, včetně menších a středních podniků. Londýn tak chce vedle podpory Ukrajiny podpořit také vlastní obranný průmysl.
Přestože britská vláda konkrétní modely neupřesnila, mezi možné kandidáty patří trojice zbraní vyvíjených v rámci programu Project Brakestop. Ten britské ministerstvo obrany zahájilo v listopadu 2024 s cílem vyvinout relativně levné útočné prostředky schopné zasahovat cíle stovky kilometrů daleko. Jeden ze zásadních požadavků ministerstva byl, aby se zbraně daly rychle vyrábět ve velkém množství – na rozdíl od vysoce sofistikovaných střel, jako jsou Storm Shadow či BGM-109 Tomahawk.
Zadání požadovalo mimo jiné dolet nejméně 500 kilometrů, bojovou hlavici o hmotnosti alespoň 225 kilogramů a rychlost přes 600 kilometrů za hodinu. Cílová jednotková cena byla stanovena přibližně na 400 tisíc liber, tedy asi 11,2 milionu korun, bez bojové hlavice.
Prvním možným kandidátem je Crossbow, vyvinutý evropskou zbrojovkou MBDA. Tato proudová střela o délce 5,3 metru a hmotnosti přibližně 750 kilogramů je podle výrobce schopna nést až kolem 300 kilogramů konvenční výbušniny na vzdálenost přes 800 kilometrů. K navigaci využívá kombinaci satelitních, inerciálních a obrazových navigačních systémů. Konstrukce je přizpůsobena sériové výrobě a odpalování z mobilních platforem.
Druhým systémem je TigerShark od společnosti MGI Engineering, která má zkušenosti také s vývojem technologií pro Formuli 1. Bezpilotní prostředek dosahuje podle výrobce rychlosti až 750 kilometrů za hodinu, přičemž dokáže přepravovat bojový náklad o hmotnosti až 300 kilogramů na vzdálenost přibližně 900 kilometrů.
Třetím a také nejpravděpodobnějším kandidátem je systém SkyLance společnosti Rotron Aerospace. Tento systém využívá vlastní pohonnou jednotku výrobce a podle zveřejněných technických parametrů dosahuje doletu až 1200 kilometrů. Při snížení hmotnosti nákladu na 150 kilogramů výrobce uvádí dolet přes 2700 kilometrů. SkyLance podle výrobce unese zhruba 300 kilogramů konvenční trhaviny.
Právě SkyLance tak podle veřejně dostupných parametrů nejlépe odpovídá britskému oznámení o prostředcích s doletem přes 1000 kilometrů. Neexistuje však veřejné potvrzení, že Británie dodá právě tento systém, Crossbow, TigerShark nebo jejich kombinaci. Uvedené technické parametry navíc pocházejí od výrobců a nelze je automaticky považovat za ověřené bojové schopnosti dodávaných zbraní.
Britský balíček nezahrnuje pouze útočné prostředky. Londýn plánuje dodat rovněž námořní, logistické a průzkumné drony, které mají podpořit ukrajinské jednotky na frontě.
Logistické bezpilotní prostředky umožní přepravovat zásoby do obtížně přístupných oblastí bez nutnosti vystavovat posádky zásobovacích vozidel přímému nebezpečí. Britská vláda výslovně zmiňuje přepravu zdravotnického materiálu, krve a chladicích zařízení nezbytných pro její uchovávání.
Zvýšení britské podpory přichází před další zimou, během níž Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Británie již v průběhu týdne oznámila samostatný balíček protivzdušné obrany za 240 milionů liber, jehož součástí má být více než tisícovka prostředků protivzdušné obrany a další radary.
Premiér Británie Andy Burnham současně v Berlíně zmínil spolupráci s Norskem na dodávkách rychlých útočných člunů britské výroby. Jde o další část britské podpory ukrajinských vojenských schopností.
Oznámení nových britských zbraní přichází v době, kdy mezi Spojenými státy a evropskými spojenci vznikl rozpor ohledně významu ukrajinských útoků hluboko na ruském území. Americký náměstek ministra obrany pro politiku Elbridge Colby na úterním jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny v Bruselu uvedl, že podle amerického hodnocení hluboké údery dosud nepřispěly k ukončení války ani k výraznějšímu omezení ruského postupu na frontě.
Zvláštní kritiku věnoval útokům na objekty civilní infrastruktury, zejména zařízení společnosti Wildberries, která provozuje rozsáhlou síť internetového obchodu a logistiky. Ukrajina tvrdí, že firma dodává vybavení využívané ruskou armádou, což společnost odmítá.
Podle Colbyho mohou podobné útoky naopak posilovat odhodlání ruské veřejnosti a Kremlu pokračovat ve válce. Washington proto doporučuje soustředit vojenskou podporu především na vybavení pro boj na frontové linii a údery na vojenské cíle ve středních vzdálenostech.
S americkým hodnocením však nesouhlasí německý ministr obrany Boris Pistorius. Kritiku ukrajinských úderů proti vojenským objektům označil za stupidní a připomněl, že Rusko pravidelně útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, vodovody a systémy vytápění.
Podobně reagoval britský ministr obrany Wes Streeting, podle kterého ukrajinské údery dlouhého dosahu oslabují ruské vojenské schopnosti a poskytují obráncům čas. „Nepřísluší nám říkat Ukrajině, jak má vést svou válku,“ prohlásil Streeting. Podle jeho hodnocení tyto útoky pomáhají zachraňovat lidské životy.
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