Britové znají jména Rusů, kteří útočili na Skripala. Jsou to agenti GRU, řekla Mayová

Britské úřady vydaly na ruské občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova evropský zatykač. Premiérka Theresa Mayová řekla, že se jedná o agenty vojenské tajné služby.

Londýn - Britové označili dvojici Rusů, kteří měli letos v březnu jedem novičok otrávit bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Státní zástupce oznámil, že má dostatek důkazů na to, aby z toho zločinu obvinil ruské občany Alexandra Petrova a Ruslana Boširova.

Na oba muže ve věku okolo 40 let byl vydán evropský zatykač, informovala agentura Reuters. Britské úřady ale nebudou usilovat o jejich vydání do Británie, protože "ruská ústava nepovoluje vydávání ruských občanů", uvedla prokuratura.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčení, že Rusové do Velké Británie odcestovali na pravé doklady, ale falešná jména. Policie se proto domnívá, že šlo pouze o krycí jména. Do Londýna přicestovali z Moskvy 2. března a do ruské metropole se vrátili 4. března.

V jejich hotelovém pokoji byly nalezeny stopy novičoku, dodala britská protiteroristická jednotka. Podle šéfa londýnské protiteroristické policie Neila Basua zřejmě bojovou látku do Británie dopravili zamaskovanou jako voňavku značky Nina Ricci.

"Na základě zprávy tajné služby dospěla vláda k závěru, že oba muži jsou důstojníci ruské vojenské zpravodajské služby, známé jako GRU," prohlásila v britském parlamentu premiérka Theresa Mayová s tím, že útočníci nejednali na vlastní pěst. "Operace musela být schválená na vyšší úrovni ruského státu," upozornila.

Mayová také prohlásila, že působení GRU je "hrozbou pro všechny naše spojence a naše občany". Podle ní je potřeba posílit společnou ostražitost vůči GRU.

Premiérka zároveň dodala, že v úterý večer o kauze mluvila s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Útok na Skripala a jeho dceru Juliji se odehrál v březnu v jihoanglickém Salisbury. Dvojice, kterou našli v bezvědomí v centru města, byla v kritickém stavu. Později se oba z otravy zotavili.

Následně v červnu ve městě Amesbury, asi deset kilometrů od Salisbury, se zhroutili a byli převezeni do nemocnice pětačtyřicetiletý Charlie Rowley a o rok mladší Dawn Sturgessová. Ta později zemřela.

Laboratorní testy prokázaly, že oba se také otrávili novičokem. Podle Rowleyho našli lahvičku, o které si mysleli, že je od parfému. Obsahovala však "stejnou toxickou látku, která byla nalezena v biologických vzorcích a ve vzorcích z okolního prostředí vztahujících se k otravě Sergeje Skripala," uvedla nyní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Rusko vše popírá

Moskva podle ruských médií popřela, že by jí jména dvojice podezřelých něco říkala. "Jména ani fotografie, které byly zveřejněny v médiích, nám nic neříkají," uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Zároveň Londýn vyzvala ke spolupráci při vyšetřování incidentu v Salisbury.

Ruský prezident Vladimir Putin už po summitu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Helsinkách řekl, že britská obvinění jsou nepodložená. "Nikdo nepředložil žádné důkazy. Je to stejné jako obvinění, že se Rusko vměšovalo do amerických voleb," řekl.

Sue Hemmingová z britského vrchního státního zastupitelství nicméně řekla, že vyšetřování shromáždilo dostatek důkazů, aby byla "reálná šance na odsouzení". Vznést obvinění proti Petrovovi a Baširovovi je podle ní "jasně ve veřejném zájmu".

"Avšak podařilo se nám získat evropský zatykač, což znamená, že pokud kterýkoli ze dvou mužů vycestuje do země, ve které zatykač platí, bude zatčen a může být vydán na základě těchto obvinění, u nichž není promlčecí lhůta," uvedla Hemmingová.

