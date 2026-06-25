Británie zaznamenala nový teplotní rekord pro měsíc červen, 36,4 stupně

Británie ve čtvrtek zaznamenala nový teplotní rekord pro měsíc červen, informovala agentura AFP. Ve vesnici Yeovilton na jihozápadě Anglie meteorologové naměřili 36,4 stupně Celsia, oznámila britská meteorologická služba Met Office. Dosavadní rekord 36,1 stupně padl teprve ve středu v Gosportu na jihu Anglie.
Met Office zároveň na čtvrtek vydal červený stupeň výstrahy před extrémními vedry pro části jihovýchodní Anglie včetně Londýna. Jde o první případ v historii současného systému varování, kdy byla nejvyšší výstraha před horkem vyhlášena tři dny po sobě.
Meteorologové očekávají, že teploty mohou v některých oblastech ještě vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Vysoké teploty navíc doprovází značná vlhkost vzduchu, která podle úřadů zvyšuje zdravotní rizika zejména pro seniory, chronicky nemocné a další zranitelné skupiny obyvatel.
Britská zdravotní agentura (UKHSA) varovala, že současné vedro může představovat riziko i pro jinak zdravé lidi. Úřady doporučují dostatečný příjem tekutin, omezení pobytu na slunci v nejteplejší části dne a kontrolu starších či nemocných příbuzných a sousedů.
Londýnská záchranná služba ve středu zaznamenala nejvyšší počet život ohrožujících případů ve své historii. Posádky vyjížděly k 642 událostem nejvyššího stupně naléhavosti, mezi které patří například zástavy srdce nebo pacienti s vážnými dýchacími potížemi. Celkem služba během dne přijala zhruba 7900 tísňových volání. Podle vedení záchranné služby souvisí nárůst zásahů právě s extrémními vedry, kvůli nimž přibývá lidí trpících kolapsy, dechovými obtížemi nebo srdečními problémy.
Podle hlavního vědeckého poradce Met Office Stephena Belchera jsou podobné epizody extrémních veder stále pravděpodobnější v důsledku klimatických změn způsobených lidskou činností. Britští meteorologové očekávají, že během víkendu začnou teploty postupně klesat a příští týden se počasí vrátí blíže dlouhodobému průměru.
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