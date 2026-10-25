Británie zakáže tři kategorie porna. Přísné omezení začne platit už v listopadu

Británie od příštího měsíce zpřísní pravidla pro internetovou pornografii. Nová opatření mají omezit šíření obsahu, který přispívá k normalizaci násilí na ženách a dívkách. Za jeho zveřejňování bude hrozit až pět let vězení.
Britská vláda minulý týden oznámila, že nová pravidla vstoupí v platnost 6. listopadu. Reaguje tak na tlak napříč politickým spektrem, jehož představitelé upozorňovali na negativní dopady podobného obsahu zejména na ženy a dívky.
Nelegální bude pornografie zobrazující škrcení či dušení nebo sexuální aktivity mezi příbuznými. Zákaz se vztahuje také na záběry, v nichž dospělí při sexuálních scénách předstírají, že jsou mladší 16 let.
Opatření se dotknou i některých scén s nevlastními či pěstounskými příbuznými a případů, kdy účastníci předstírají, že jsou v příbuzenském vztahu.
Podle poslanců, které oslovila televize Sky News, by nová pravidla mohla Británii zařadit mezi země s nejpřísnější regulací internetové pornografie na světě.
Porno ovlivňuje představy mladých
Náměstkyně britské ministryně spravedlnosti Alex Daviesová-Jonesová uvedla, že vláda chce během deseti let snížit násilí na ženách a dívkách o polovinu. Přístup ke škodlivé pornografii je podle ní přitom stále příliš snadný.
„Pornografie může ovlivňovat představy lidí o tom, jak vypadá zdravý vztah, zejména u mladých lidí,“ uvedla. Obsah, který násilí na ženách normalizuje nebo dokonce oslavuje, je podle ní nebezpečný a může stírat hranici mezi tím, co je přijatelné na internetu a co ve skutečném životě.
Změnu zákona doporučila také konzervativní členka britské Sněmovny lordů Gabby Bertinová, která vedla přezkum regulace pornografie z roku 2025. Podle ní pornografie zobrazující škrcení „zcela normalizovala tento druh sexuálního násilí“.
„To musí skončit a doufám, že změna zákona bude začátkem tohoto procesu,“ dodala.
Škrcení při sexu není výjimkou
Podle studie britského Institutu pro řešení případů škrcení z roku 2024 více než třetina dospělých ve věku 16 až 34 let uvedla, že je někdo alespoň jednou škrtil při konsenzuálním sexu. Průzkum stejné organizace z loňského roku ukázal, že podobnou zkušenost mělo také 43 procent sexuálně aktivních mladých lidí ve věku 16 až 17 let.
Škrcení bez souhlasu druhé osoby je již nyní v Británii trestným činem. Samotné zobrazování takového jednání na internetu však dosud nezákonné nebylo.
Britská vláda tvrdí, že cílem nových pravidel není kriminalizovat neškodné sexuální preference. Chce však zabránit šíření materiálů, které podle ní přispívají k normalizaci násilí.
Za zveřejňování zakázaného obsahu na internetu bude hrozit až pět let vězení. Trestné bude také držení některých materiálů. V případě záběrů zachycujících sexuální aktivitu s osobou, která předstírá, že je mladší 16 let, bude hrozit až tříleté vězení. U dalších zakázaných kategorií půjde až o dva roky.
Clare McGlynnová, profesorka práva na Durhamské univerzitě, pro BBC uvítala, že nové zákony začnou být plně účinné. Zároveň ale upozornila, že zůstává otázkou, jak rychle budou internetové platformy a regulační orgány reagovat a jak účinně dokážou odstraňovat zakázaný obsah a bránit jeho dalšímu šíření.
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