Zahraničí

Británie zakázala Izraelcům navštěvovat prestižní vysokou školu obrany

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Británie zakázala Izraelcům navštěvovat prestižní Královskou kolej obranných studií v Londýně. Důvodem je eskalace války v Pásmu Gazy, uvedlo ministerstvo obrany, které je zřizovatelem vzdělávací instituce. Krok podle agentury Reuters vyvolal rozzlobenou reakci Izraele.
Ministr obrany Spojeného království John Healey.
Ministr obrany Spojeného království John Healey. | Foto: Reuters

I když Británie zůstává blízkým spojencem Izraele, v poslední době se snaží vyvíjet tlak na izraelskou vládu kvůli pokračujícímu konfliktu v Pásmu Gazy. V červenci dokonce pohrozila, že uzná palestinský stát, pokud Izrael nepodnikne kroky na zmírnění utrpění civilistů v pokračujícími boji sužovaném regionu.

Nynější krok znamená, že od příštího roku budou odmítány přihlášky izraelských studentů na Královskou kolej obranných studií, která nabízí postgraduální kurz mezinárodních strategických studií studentům z Británie i z celého světa.

Britský zákaz následuje po srpnovém oznámení Izraele, že se chystá převzít kontrolu nad městem Gaza, v němž přebýval zhruba milion Palestinců. Oficiálním cílem izraelské vlády je eliminace teroristického hnutí Hamás. "Rozhodnutí izraelské vlády dále eskalovat vojenskou operaci v Gaze je nesprávné," uvedl mluvčí britského ministerstva obrany. "Proto jsme přijali rozhodnutí pozastavit další účast Izraelců na kurzech organizovaných Spojeným královstvím," dodal mluvčí.

Související

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Kohout FOTO London protest2

Zástupce izraelského ministerstva obrany Amir Baram v dopise škole a britskému ministerstvu obrany rozhodnutí označil za diskriminační a uvedl, že je v rozporu s britskou tradicí tolerance a slušnosti. "Vyloučení Izraele je hluboce nečestným aktem neloajality vůči spojenci ve válce," uvádí se v dopise.

Podle Reuters je aktuálně ve Spojeném království zapsáno méně než pět příslušníků izraelských obranných sil v nebojových vojenských akademických kurzech.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici

Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici

Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Velká Británie Izrael Palestina Gaza škola

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
Plíšková - Andrianjafitrimová 1:1. Češka ztrácí náskok, drama ve třetí sadě pokračuje

ŽIVĚ
Plíšková - Andrianjafitrimová 1:1. Češka ztrácí náskok, drama ve třetí sadě pokračuje

Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového turnaje v Caldas da Rainha mezi Karolínou Plíškovou a Tessah Andrianjafitrimovou z Francie.
před 18 minutami

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh

Klíčníci odemkli komoru s korunovačními klenoty. Expozice odhalí jejich příběh
Prohlédnout si 5 fotografií
Kompletní souprava korunovačních klenotů zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť.
Premiéra Petra Fialu, který byl během ceremoniálu na předvolebním výjezdu v Moravskoslezském kraji, zastoupila vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková.
před 25 minutami
Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Velký hazard. Řidič kamionu strávil dva dny za volantem bez odpočinku, policie žasla

Řidič velké nákladní soupravy využil finty se spolujezdcem. Za velmi nezodpovědné a nebezpečné jednání na dálnici padla i tučná pokuta.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Sedm klíčníků na Hradě otevřelo Korunní komoru s korunovačními klenoty

Sedm zástupců státu, katolické církve a města Prahy v katedrále svatého Víta na Pražském hradě otevřelo Korunní komoru, v níž jsou uloženy klenoty.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici

Washington a Peking se shodly na rámci dohody o TikToku, oznámili politici

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA.
před 1 hodinou
Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

Izrael chtěl údery na Katar zmařit jednání o příměří v Pásmu Gazy, řekl emír

Katarský emír Tamím bin Hamad Sání a další arabští vůdci na pondělním summitu arabsko-islámských zemí v Dauhá ostře zkritizovali Izrael.
Další zprávy