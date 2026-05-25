25. 5. Viola
Zahraničí

Británie se potýká s extrémními vedry, londýnský stadion uvolnil dress code

Hot weather at Greenwich Park
Letecký pohled z dronu zachycuje lidi koupající se v řece Temži u zdymadla Teddington Lock, prvního oficiálního místa pro koupání v řece v Londýně. |
Foto: REUTERS
ČTK

Anglie, Wales a Severní Irsko v neděli zaznamenaly nejvyšší teploty od začátku roku, ve Skotsku k letošnímu maximu scházelo 0,1 stupně Celsia. Současně se 24. květen stal nejteplejším květnovým dnem ve Spojeném království za posledních nejméně 79 let. Napsal o tom britský deník The Guardian.

V Londýně meteorologové v neděli naměřili 32,3 stupně Celsia, v Cardiffu 27,4 stupně a v severoirském Armaghu 23,4 stupně. Ve Edinburghu nedělní maximum činilo 23,5 stupně Celsia, už 1. května zde ovšem zaznamenali 23,6 stupně. Hranici 30 stupňů teplota v celé Británii letos poprvé překročila v sobotu. Stalo se tak nejdříve v kalendářním roce od roku 1952.

Vysoké odpolední teploty britští meteorologové očekávají i v pondělí, rtuť teploměru by se podle nich mohla zastavit na 33 až 34 stupních.

Klimatická krize zvyšuje pravděpodobnost výskytu extrémních veder, připomněl The Guardian. Podobné teplotní rekordy v současné době padají i v dalších částech západní Evropy. Francouzská meteorologická služba Météo-France upozornila, že lze očekávat, že vlny mimořádných veder budou "čím dál častější, budou nastupovat čím dál dřív a budou čím dál intenzivnější".

Mluvčí britské meteorologické služby Met Office listu řekl: "Pravděpodobnost překonání květnového rekordu 32,8 stupně Celsia je v současném klimatu přibližně třikrát vyšší, než byla za přirozených klimatických podmínek před průmyslovou revolucí." Jinými slovy, to, co se tehdy dělo přibližně jednou za 100 let, se nyní stane zhruba jednou za 33 let, dodal.

Britský úřad pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) vydal už v pátek ráno výstrahy před vysokými teplotami pro regiony východní a jihovýchodní Anglie včetně Londýna, platné až do středečního podvečera. Úřady také vyzvaly k opatrnosti v blízkosti otevřených vodních ploch, jako jsou jezera a lomy, kde lidem hrozí utonutí.

Mezitím o víkendu zaplnili milovníci opalování britské pláže a londýnský stadion Lord's Cricket Ground uvolnil přísný dress code pro členský pavilon. Tamní kriketový klub Marylebone totiž vyžaduje, aby diváci za normálních okolností nosili společenské obleky či alespoň saka na míru a kravaty.

