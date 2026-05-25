Británie se potýká s extrémními vedry, londýnský stadion uvolnil dress code

Anglie, Wales a Severní Irsko v neděli zaznamenaly nejvyšší teploty od začátku roku, ve Skotsku k letošnímu maximu scházelo 0,1 stupně Celsia. Současně se 24. květen stal nejteplejším květnovým dnem ve Spojeném království za posledních nejméně 79 let. Napsal o tom britský deník The Guardian.
V Londýně meteorologové v neděli naměřili 32,3 stupně Celsia, v Cardiffu 27,4 stupně a v severoirském Armaghu 23,4 stupně. Ve Edinburghu nedělní maximum činilo 23,5 stupně Celsia, už 1. května zde ovšem zaznamenali 23,6 stupně. Hranici 30 stupňů teplota v celé Británii letos poprvé překročila v sobotu. Stalo se tak nejdříve v kalendářním roce od roku 1952.
Vysoké odpolední teploty britští meteorologové očekávají i v pondělí, rtuť teploměru by se podle nich mohla zastavit na 33 až 34 stupních.
Klimatická krize zvyšuje pravděpodobnost výskytu extrémních veder, připomněl The Guardian. Podobné teplotní rekordy v současné době padají i v dalších částech západní Evropy. Francouzská meteorologická služba Météo-France upozornila, že lze očekávat, že vlny mimořádných veder budou "čím dál častější, budou nastupovat čím dál dřív a budou čím dál intenzivnější".
Mluvčí britské meteorologické služby Met Office listu řekl: "Pravděpodobnost překonání květnového rekordu 32,8 stupně Celsia je v současném klimatu přibližně třikrát vyšší, než byla za přirozených klimatických podmínek před průmyslovou revolucí." Jinými slovy, to, co se tehdy dělo přibližně jednou za 100 let, se nyní stane zhruba jednou za 33 let, dodal.
Britský úřad pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) vydal už v pátek ráno výstrahy před vysokými teplotami pro regiony východní a jihovýchodní Anglie včetně Londýna, platné až do středečního podvečera. Úřady také vyzvaly k opatrnosti v blízkosti otevřených vodních ploch, jako jsou jezera a lomy, kde lidem hrozí utonutí.
Mezitím o víkendu zaplnili milovníci opalování britské pláže a londýnský stadion Lord's Cricket Ground uvolnil přísný dress code pro členský pavilon. Tamní kriketový klub Marylebone totiž vyžaduje, aby diváci za normálních okolností nosili společenské obleky či alespoň saka na míru a kravaty.
Mohlo by vás také zajímat: „Potřebujeme chemoterapii, ne morfin!“ Šéfdiplomatka EU se opřela do členských států
"Buďte tu alespoň 16 dní v měsíci." Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny
Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců Sněmovně. O schválení novely ministerstva vnitra v pondělí informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Držitelé takzvané dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat, nebo být v evidenci úřadu práce.
"Čína Rusy zneužívá." Expert popisuje vojenské propojení zemí Putina a Si
Nová studená válka se neodkládá, ale úspěšně krotí. Tak hodnotí Trumpovu návštěvu Pekingu přední americký geopolitik z Hudsonova institutu Richard Weitz. Čína je podle něj výzva, Rusko akutní hrozba. Odchodu USA z NATO se prý bát nemusíme. Dochází jen k přehodnocení, kdo je teď pro Washington nejoblíbenějším partnerem. Bylo to Německo a Velká Británie, teď to možná bude Polsko.
ŽIVĚ Dohoda o ukončení války by mohla být dosažena v pondělí, uvedl Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
Ruský duchovní Ilarion byl zadržen v Česku kvůli zakázaným látkám
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to v pondělí Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou.
Vládní poslanci chtějí rozšířit okruh lidí, kteří nemusí hradit poplatek pro ČT a ČRo
Televizní a rozhlasový poplatek by neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Rozšíření osvobození od poplatku navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO).