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Zahraničí

Británie obvinila muže z přípravy útoku na Farage. Sedí ve vazbě za vraždu političky

ČTK
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Britská policie v pátek obvinila 28letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa strany Reform UK Nigela Farage, informují britská média. Obviněným je Joshua Kerry, který již od července čelí obvinění z vraždy bývalé političky názorově blízké Farageovi Ann Widdecombeové.

Farage přijel za Trumpem do Trump Tower
Předseda strany Reform UK Nigel FarageFoto: X01440 – Reuters
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Podle koordinátorky protiteroristické policie je závažné obvinění výsledkem „intenzivní a složité práce týmu detektivů, analytiků a forenzních expertů“.

Kerry podle vyšetřovatelů své činy připravoval od května 2024 do letošního července, kdy byl zatčen po vraždě Widdecombeové, uvedla stanice Sky News.

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Obviněný muž stane před soudem ve středu 7. října.

Kerry byl zadržen 11. července v hrabství South Yorkshire v severní Anglii, více než 320 kilometrů od místa, kde bylo nalezeno tělo Widdecombeové. Původně byl zadržen na základě podezření z vraždy, ale v době, kdy byl již ve vazbě, se objevily další důkazy a nyní čelí také obvinění z přípravy teroristických činů.

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Osmasedmdesátiletá Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlády konzervativního premiéra Johna Majora.

Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK vedené Faragem. Stavěla se proti potratům a rozšiřování práv LGBTQ+ komunity.

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