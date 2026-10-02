Británie obvinila muže z přípravy útoku na Farage. Sedí ve vazbě za vraždu političky

Britská policie v pátek obvinila 28letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa strany Reform UK Nigela Farage, informují britská média. Obviněným je Joshua Kerry, který již od července čelí obvinění z vraždy bývalé političky názorově blízké Farageovi Ann Widdecombeové.
Podle koordinátorky protiteroristické policie je závažné obvinění výsledkem „intenzivní a složité práce týmu detektivů, analytiků a forenzních expertů“.
Kerry podle vyšetřovatelů své činy připravoval od května 2024 do letošního července, kdy byl zatčen po vraždě Widdecombeové, uvedla stanice Sky News.
Obviněný muž stane před soudem ve středu 7. října.
Kerry byl zadržen 11. července v hrabství South Yorkshire v severní Anglii, více než 320 kilometrů od místa, kde bylo nalezeno tělo Widdecombeové. Původně byl zadržen na základě podezření z vraždy, ale v době, kdy byl již ve vazbě, se objevily další důkazy a nyní čelí také obvinění z přípravy teroristických činů.
Osmasedmdesátiletá Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlády konzervativního premiéra Johna Majora.
Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK vedené Faragem. Stavěla se proti potratům a rozšiřování práv LGBTQ+ komunity.
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